El Gobierno “no autorizó” al Rey a acudir al acto con los nuevos jueces

José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha admitido este miércoles en los micrófonos de la Cadena Ser que la Casa Real comunicó en un primer momento que el rey Felipe VI participaría en la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces y que fue la misma Casa Real la que les comunicó después que el Rey “no podía participar en el acto” porque “el Gobierno no lo autorizaba”.

“Se recibió una comunicación por parte de Casa Real en la que se indicaba que Su Majestad no podía participar en el acto. Hasta donde yo conozco y he sido informado, la razón indicada en la comunicación es que el Gobierno no lo autorizaba”, afirmó Macías.

El vocal del CGPJ ha admitido que están muy molestos en el Poder Judicial y que nadie en el Gobierno les da explicaciones del motivo por el que, por primera vez, no será el Rey quien presida el viernes el acto de entrega de despachos a la 69 promoción de nuevos jueces, sino que lo hará el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.

Las asociaciones judiciales han instado al Gobierno a aclarar la ausencia del Monarca y han advertido de que un acto de un poder del Estado no puede estar empañado por circunstancias políticas.

Malestar en las asociaciones

La APM, asociación mayoritaria en la carrera, “exige” al Gobierno “que aclare las verdaderas razones de la ausencia” del Rey y pidió a través de un comunicado que adoptara “las medidas necesarias” para velar por la seguridad e integridad física de todos los asistentes.

Considera “muy preocupante” que el Ejecutivo “declare su incapacidad para garantizar la seguridad” del rey en un acto institucional, más aún -incide- si “como se apunta en algunos medios, esa invocación a la seguridad solo pretende disfrazar motivos abiertamente contrarios a la Constitución”.

Y subraya que los jueces, como poder del Estado, administran justicia “en nombre del Rey”.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más representativa entre jueces y magistrados, tiene claro que “las circunstancias políticas no deben condicionar un acto solemne de un poder independiente como la Justicia” porque “eso también es separación de poderes”.

Desde la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) se hace sin embargo una llamada a evitar crear polémicas y problemas donde quizá no los haya, porque se desconocen los motivos que han llevado al rey a no participar en el acto.

“A veces, ante situaciones excepcionales, como la pandemia, se adoptan medidas excepcionales”, apunta a Efe su portavoz, Ascensión Martín, quien considera no obstante que sí sería necesaria una mayor transparencia.