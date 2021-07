El Gobierno aviva la tensión con los jueces por el fallo del estado de alarma

Los rifirrafes a cuenta del Poder Judicial no sólo van para largo, por el desacuerdo entre el PSOE y PP para la renovación de los cargos, sino que son cada vez más acusados. Esta vez la polémica ha surgido a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) acerca del estado de alarma, que declaró inconstitucional, por seis votos contra cinco, la limitación del desplazamiento de personas y vehículos que estableció el Gobierno en un decreto ley al inicio de la pandemia del coronavirus.

El Ejecutivo lamentó el signo del fallo y nada menos que Margarita Robles, ministra de Defensa y que fue magistrada de la Audiencia Nacional, se destapó este jueves con unas declaraciones que han sido mal vistas por parte del Poder Judicial. Robles censuró en la cadena Ser que el Constitucional entre en "elucubraciones doctrinales" en la sentencia; a su juicio, el Gobierno "hizo lo que tenía que hacer con el confinamiento" de la población y "actuó con arreglo a la legislación".

Ciudadanos tacha de "intromisión" la llamada de Calvo a una magistrada del TC

"Los debates y elucubraciones doctrinales están muy bien, pero quizá no deberían plasmarse en las sentencias", afirmó Robles, al indicar que los constitucionalistas llevan tiempo escribiendo artículos sobre esta cuestión y "muchas veces los juristas e incluso los jueces van por detrás de la realidad social". "Me duele que el Tribunal Constitucional haya entrado en ese debate" y que "durante unos meses haya estado con filtraciones de los debates internos que tenía sobre esta materia", manifestó, añadiendo que no comparte, aunque respeta, que este órgano judicial haya "sembrado estas dudas" sobre el estado de alarma ahora.

Contragolpeó el presidente del PP, Pablo Casado, quen aseguró que es "preocupante" que el Gobierno ponga en duda el fallo del TC y urgió al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a aprobar una ley de pandemias que permita luchar contra el coronavirus de forma "eficaz". A su entender, el Gobierno "usó la pandemia para ampliar su poder". "No podemos esperar más. Hace falta un marco legal y una ley orgánica que permita limitar la movilidad y tomar medidas para frenar los contagios cuanto antes. Y la sentencia del Constitucional ratifica nuestra posición, el marco legal que se utilizó en los peores momentos no fue el adecuado", enfatizó.

Asimismo, el vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, advirtió de que la supuesta llamada que Carmen Calvo hizo en nombre del Gobierno a Encarnación Roca, magistrada del Constitucional, para que avalara el decreto ley que impuso el estado de alarma frente a la pandemia supone una "intromisión" del Ejecutivo en el Poder Judicial. Así se refirió Bal a las informaciones según las cuales Roca, vicepresidenta del tribunal, aseguró haber recibido "presiones" de la ya ex vicepresidenta primera.