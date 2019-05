El Gobierno ha admitido este miércoles "descuadres" en la web del Ministerio del Interior sobre el recuento de votos en las elecciones municipales del domingo, que atribuye a la empresa adjudicataria del contrato para gestionar la transmisión de los datos, aunque no afectan al reparto de concejalías.

La CUP ha denunciado que "un error del Ministerio del Interior" la noche electoral del 26 de mayo le "restó 56.056 votos" de su cómputo global en los comicios municipales, diferencias que también se han detectado en mesas electorales de Madrid y por el PSOE en León e Ibiza, así como problemas informáticos en municipios de Canarias.

Fuentes del Ejecutivo han explicado que el problema detectado se debe a que no cuadran los votos emitidos y escrutados con los publicados por SCYTL-VECTOR, la unión temporal de empresas adjudicataria para transmitir los datos, que corresponden exclusivamente a las concejalías totales obtenidas por los partidos y los votos que respaldan esos concejales.

De acuerdo con ese criterio decidido por la concesionaria, han precisado las fuentes, los votos que no permitían añadir más concejales no se han sumado al cómputo global y, por tanto, no aparecen en la web de Interior.

Pero esos votos sobrantes sí están contabilizados en el escrutinio total provisional que realizan los integrantes de las más de 60.000 mesas electorales, junto a 24.000 representantes de la administración, y que esta semana deben ser verificados por las juntas electorales de zona para su proclamación definitiva.

En los procesos electorales, las empresas adjudicatarias de la trasmisión de los datos no intervienen en el recuento, sino que solo se dedican a agregarlos, tabularlos y difundirlos.

No obstante, las fuentes han confirmado que la empresa ha preparado una nueva versión, que incluye la suma total de votos emitidos y que, una vez verificada, el Gobierno espera publicar este mismo miércoles para evitar así "malentendidos".

Los datos tanto del número de votos por candidatura como la asignación de datos son "correctos", aseguran las fuentes, que matizan que siempre se producen algunas incidencias en los escrutinios provisionales.

Las juntas de zona estarán trabajando en las posibles incidencias detectadas el 26M hasta el viernes y está previsto que el sábado se conozcan los resultados definitivos.

Una vez esté el escrutinio definitivo de las elecciones locales y constituidos los ayuntamientos el próximo 15 de junio, las juntas electorales de zona determinarán la composición de las diputaciones provinciales en función de los concejales que las candidaturas hayan obtenido en las municipales.

No obstante, el Ministerio del Interior ha solicitado a la UTE SCYTL-VECTOR la realización de una proyección sobre la composición de las diputaciones provinciales, en el menor plazo posible.