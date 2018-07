El Gobierno elevará al Constitucional la moción de ruptura del 'Parlament'

Pero Torra ya ha dicho por activa y por pasiva que quiere hablar con Sánchez de cómo culminar el proceso de independencia iniciado ya en Cataluña. El Gobierno no le impedirá que plantee lo que considere conveniente en La Moncloa, pero le advirtió, como recordó ayer Celáa, que "el derecho de autodeterminación no existe" en la Constitución como tampoco en ninguna otra Carta Magna de "estados democráticos homologables" a España.

Torrent y Aragonès visitan a los políticos presos en Lledoners

El presidente del Parlament, Roger Torrent, y el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, visitaron ayer a los políticos independentistas ingresados el pasado miércoles en la cárcel catalana de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). Torrent y Aragonès, que llegaron por separado a la prisión, salieron hacia las 13:00 del centro penitenciario, en cuyo módulo 2 están el ex vicepresidente Oriol Junqueras, el ex conseller de Exteriores Raül Romeva, el diputado de JxCAT y ex líder de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. A su salida de la prisión, ni Torrent y Aragonès atendieron a los periodistas. Torrent ya visitó el miércoles a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y a la ex consellera Dolors Bassa en la cárcel de Figueras.