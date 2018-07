El Gobierno plantea introducir contenidos feministas en una futura asignatura de Valores Cívicos y Éticos

La ministra de Educación y Formación Profesional, y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha afirmado que la futura asignatura de valores cívicos y éticos que el Ejecutivo pretende introducir como materia obligatoria tendrá contenidos feministas.

"Obviamente el feminismo, estudiar el mundo desde los valores de la mujer, es algo que tiene que entrar en esos valores cívicos y éticos, y tendrá su ubicación", ha asegurado Celaá este martes en declaraciones a los medios tras participar en un acto en la Casa de América de Madrid.

La ministra de Educación ha precisado que "los valores cívicos y éticos son universales", por lo que esta futura asignatura "no puede ser la alternativa a la religión" que, según los planes del Gobierno de Pedro Sánchez, "será evaluable pero no calificable para la nota media" del alumnado, en palabras de Celaá.

"Aquellos alumnos que quieran hacer religión podrán hacerlo y ser evaluados, pero el resultado de la nota no será la nota media del alumno", ha añadido la titular de Educación, defendiendo que la asignatura de religión no influya en las notas válidas "para la libre concurrencia entre alumnos y alumnas para acceder a becas o estudios universitarios".

Sobre la asignatura de valores éticos y cívicos, Celaá ha afirmado que se están estudiando sus posibles contenidos, aunque estarán incluidos los "constitucionales" y serán "patrimonio de todos", según las declaraciones de la ministra tras el acto de presentación del nuevo secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el español Mariano Jabonero.

Celaá también ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "tiene claro que la educación pública es el referente del sistema educativo" cuando ha sido preguntada por unas declaraciones del actual ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, el pasado mes de abril, cuando tras recibir un premio de una asociación de colegios privados animó a estas escuelas a "seguir corriendo delante de la escuela pública".

"La concertada tiene su lugar como complementaria de la pública, y esto es por una razón muy clara: si todas las personas tienen el derecho fundamental a ser educada, quién ha de servir y atender ese derecho es la administración", ha apostillado.

Antes, Celaá ha intervenido para presentar a Mariano Jabonero, que hace dos días tomó posesión de su cargo al frente de la OEI. Ante un auditorio que reunía al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al ex presidente de Colombia Ernesto Samper, entre otras autoridades, la ministra ha felicitado a Jabonero destacando su trayectoria vinculada al mundo educativo. "En nombre del Gobierno de España, me siento particularmente feliz hoy de dar la bienvenida y presentar al nuevo secretario general de la OEI", ha dicho Celaá.

"Significa además que España vuelve a contar con un secretario general en la organización", ha añadido la ministra mostrando la "predisposición del Gobierno" y su Ministerio "en colaborar con la OEI como ha venido haciendo España desde la creación de la organización" hace siete décadas.

"Compartimos sus principios básicos de cooperación por la educación, la ciencia y la cultura en el contesto de un desarrollo integral y democrático de la región latinoamericana", ha añadido Celaá durante su discurso, en el que también ha reivindicado la educación ante un contexto internacional donde la ministra atisba peligros.

"La fragilidad de los valores democráticos expuestos a los vendavales populistas y el aumento de las actitudes excluyentes son realidades ante las que no podemos permanecer ajenos o permanecer indiferentes", ha advertido la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez en la Casa de América, a la que también han asistido el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y el secretario general de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe (SECIPIC), Juan Pablo de Laiglesia, que también ha tomado la palabra para garantizar a Jabonero "toda la ayuda de la cooperación española" a la OEI.

Por su parte, Mariano Jabonero ha agradecido la presencia de la Ministra, y también ha tenido palabras de gratitud para los anteriores responsables del Ministerio de Educación y para el Gobierno de Mariano Rajoy por proponerle para liderar la OEI, y ha repasado los objetivos que se ha marcado al frente de la organización que integran 23 estados iberoamericanos.

"Mi principal objetivo es servir a la comunidad iberoamericana, al bienestar de sus hombres y mujeres y hacerlo a través de la educación, la ciencia y la cultura, las áreas que son los ejes vertebradores de nuestra integración y nuestro desarrollo", ha proclamado Jabonero.