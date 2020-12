El Gobierno niega que se plantee la regulación de las funciones de la Corona

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha negado que el Gobierno se esté planteando regular las funciones de la Corona porque ya están "bastante claras" en la Constitución, pero ha admitido que ignora si Pedro Sánchez está estudiando junto a la Casa del Rey retirar el título honorífico a Juan Carlos I. Así lo ha asegurado en la sede socialista de Ferraz tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal de su partido, en la que ha defendido que su formación no va a entrar a "polemizar" en torno a la institución de la Corona.

Asimismo, ha abogado por "distinguir las acciones personales" de las que afectan a la institución", y ha garantizado que el PSOE tiene "todo el interés de preservar la Corona como parte de la arquitectura constitucional". Preguntado en concreto sobre si se está estudiando la posibilidad de retirarle el título de Rey emérito, Ábalos ha confesado que lo ignora "totalmente". "Ignoro si está encima de ninguna mesa, y tampoco tengo que conocerlo", ha apostillado.A este respecto, ha afirmado que se trata de una cuestión que se debe abordar con "discreción" y que afecta "a su Majestad, a la Casa Real y también al presidente del Gobierno. "Que alguna prerrogativa constitucional también tendrá que tener como interlocutor", ha añadido, al tiempo que ha pedido "respetar las gestiones" que se pudieran hacer y que, en todo caso, ignora y no quiere conocer.

"Entiendo y confío en que los responsables de la institución manejarán con la cautela, prudencia y responsabilidad que merecen situaciones como las que vivimos", ha ahondado. En cuanto a la posibilidad de impulsar una iniciativa para regular la Corona, el número tres del PSOE ha dicho que el Gobierno no está en ese debate, y que, además, "ahora mismo" sus funciones están en la Constitución de forma "bastante clara". "Nosotros no vamos a entrar en polémica en torno a la Corona".Preguntado sobre la postura crítica con la Monarquía de Podemos, y el vídeo que publicaron la semana pasada sobre la Familia Real, con la banda sonora de una serie sobre narcotráfico, Ábalos ha reconocido que en el PSOE no serían capaces "de hacer algo así", y ha calificado de "innecesarios" e "inoportunos" los planteamientos de sus socios de coalición en este sentido.

Por su parte, Podemos ha insistido este lunes en que se investiguen en el Congreso lo que considera las "actividades corruptas" de la Monarquía como institución, y ha considerado que una vuelta del rey Juan Carlos por Navidad equivaldría a "reírse del conjunto de los ciudadanos". Así se ha expresado en la sede de Podemos la coportavoz del partido, Isa Serra, con respecto al debate sobre el posible regreso a España de don Juan Carlos, quien, a su juicio, "nunca se tendría que haberse ido".