El Gobierno rechaza el referéndum que pide ERC: "Es inconstitucional"

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, garantizó este martes que "no se va a celebrar ningún referéndum de autodeterminación", como ha vuelto a pedir ERC, al tratarse de una iniciativa "contraria a la Constitución". Rodríguez expresó su rechazo con "absoluta claridad" a la propuesta que planteó este martes, ERC, de que haya una nueva consulta, pactada con el Estado, con un mínimo del 50%de participación y de un 55% de síes. "Un referéndum de autodeterminación es inconstitucional y no se va a celebrar en nuestro país porque lo prohíbe la Constitución", remarcó la portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según Rodríguez, "la agenda política de ERC es la suya", pero ha incidido en que esa agenda es "contraria a la Constitución".

Aragonès activará en las próximas semanas la llamada vía canadiense

"Y por tanto, no se va a celebrar en nuestro país ningún referéndum", apostilló ante las preguntas de si podría haber un cambio de postura por parte del Gobierno en este ámbito como lo ha habido en otros asuntos.

La propuesta que ERC va a llevar a su congreso nacional, previsto el próximo 28 de enero, aboga por una consulta con una "pregunta clara" como la del 1 de octubre de 2017 y en la que puedan participar todos los residentes en Cataluña mayores de 16 años y los no residentes que tengan derecho a voto en las elecciones al Parlament catalán, al estilo del referéndum que hubo en Escocia en 2014.

El rechazo de Rodríguez al planteamiento de ERC se une al manifestado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien advirtió que "no va a haber ningún referéndum, ni por vía unilaterial, ni pactada".

Según Bolaños, esta consulta supondría mayor confrontación, cronificar el conflicto y dividir a la sociedad catalana". "Y en lo que estamos es en superar ese enfrentamiento, esa tensión que se vivió en el año 2017", argumentó Bolaños en declaraciones a TVE.

La respuesta de la Generalitat no se hizo esperar. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, restó importancia a la negativa del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, de celebrar un referéndum en Cataluña: "Estamos acostumbrados al no por el no". "El Govern está acostumbrado. Escuchamos que no habría mesa de negociación, que no habría indultos, que no se derogaría la sedición y que era muy difícil que hubiera algún cambio en la malversación. Ahora dicen lo mismo respecto al referéndum", sostuvo Plaja.

De esta forma, añadió que el Ejecutivo catalán trabaja con el objetivo de que "Cataluña vuelva a votar en un referéndum", y aseguró que será el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quién coordinará la propuesta de acuerdo de claridad, así como el encargado de anunciar su formato. "En las próximas semanas se verá cómo se da forma a este acuerdo de claridad. Ahora es el momento de escuchar y recoger todas las propuestas y luego se dará forma y se concretará este acuerdo de claridad", detalló la portavoz.

Aragonès tiene previsto iniciar en las próximas semanas los contactos para empezar a "dar forma" en 2023 a su propuesta de referéndum pactado con el Estado, un planteamiento que tiene previsto definir mediante un acuerdo de claridad, la llamada vía canadiense. Así contactará con distintos agentes políticos, sociales, sindicales y económicos catalanes para impulsar la vía de Canadá, cuando el Gobierno de Otawa aprobó una ley en el 2000 para fijar las condiciones concretas de un referéndum de independencia del Quebec, tras dos consultas anteriores en 1980 y 1995.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, instó al Gobierno central a que haga "contrapropuestas" a su plan de referéndum pactado, que aunque no tiene fecha convocarían "mañana o esta tarde -por este martes-" y reitera que es la "mejor manera de solucionar el conflicto político en Cataluña".

En rueda de prensa en el Congreso, Rufián insistió en que hay un 70% u 80 % de catalanes que cree que "lo que pasa en Cataluña se soluciona votando" y recordó que ahora que trabajan en propuestas "englobadas dentro de la política", ERC espera "contrapropuestas".

"Y nos sorprende enormemente que justo ahora que las hacemos las descalifiquen y digan que son locuras, cuando nos culpaban de no hacerlas" en el pasado, incidió tras valorar también el acuerdo al que ha llegado ERC con el PSOE para suprimir el delito de sedición y reformar el de malversación.

Unas reformas que, en su opinión, no se han negociado "nunca en base a la situación personal, nombres o condenas...o hechos pasados" de los encausados por el procés sino que se han acordado "pensando en futura generaciones y futuros hechos" y tras un "trabajo intenso".