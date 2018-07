El Gobierno señala a PP y Ciudadanos por el rechazo al límite de gasto

El Gobierno de Pedro Sánchez no logró en el Pleno del Congreso de los Diputados del viernes un acuerdo sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2019-2021, que van acompañados del límite de gasto no financiero para 2019, conocido como techo de gasto.

Ante el rechazo de la senda de gasto por parte de la Cámara, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, criticó el sentido negativo del voto de los principales partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, a los que les exige una responsabilidad de Estado pese a que no aprobaran la moción de censura con la que se produjo el relevo del Ejecutivo.

La aprobación de los objetivos de déficit y de los límetes de gasto son un paso previo indispensable para sacar adelante los presupuestos generales de 2019. Por ello, Ábalos advirtió tanto al PP como a Ciudadanos de que "tendrán que dar muchas explicaciones a los españoles" si no aprueban las citadas metas financieras.

Y, mientras en el PP afirmaban que el Gobierno de Sánchez vivió el viernes en el Congreso su particular "eclipse rojo" -así lo definió el presidente del Partido Popular de Canarias, Asier Antona-, en las filas de Podemos, formación cuya abstención fue capital para tumbar la votación en la Cámara, no dan rota la tregua con el Ejecutivo de Sánchez. "No es un no, es una invitación para hacer las cosas bien", explicó el diputado de Podemos Txema Guijarro, mientras el líder de IU, Alberto Garzón, dijo que se abre una oportunidad para "hablar".