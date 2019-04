González admite que la salida a Bolsa de Bankia fue un "error" pero sin engaño

Francisco González, ex presidente del BBVA, ha cargado este miércoles contra el Banco de España y el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero por "no querer afrontar" los problemas de Bankia, con origen en sus cajas, e impulsar su salida a Bolsa, decisión que "no es dolo" sino un "error" fruto de la circunstancia política.

En calidad de testigo en el juicio por el debut bursátil de Bankia, González ha criticado con dureza que "en España se dijera que el sistema financiero iba bien" cuando la crisis mundial comenzó a intensificarse en 2008, y ha reprobado al organismo regulador por incentivar fusiones, como la que dio origen al grupo BFA, de "cajas buenas con cajas malas para sacar cajas peores".

Al respecto, se ha referido al impacto que supuso juntar Caja Madrid, entidad con problemas que "empezaba a quebrarse", con Bancaja, cuya incorporación al proceso de integración -al que acudieron otras cinco cajas más pequeñas- "es el final, lo que pone a Bankia en una situación súper complicada".

González ha culpado de ello al Banco de España del entonces gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, organismo al que advirtió en 2009 de que "había que hacer algo" y que, sin embargo, pretendió "ganar tiempo" con estas fusiones, y dar "la sensación de que todo iba bien, y todo no iba bien".

De ahí, ha insinuado, que el ministro de Economía del Ejecutivo entrante, Luis de Guindos, no citara a ningún representante del regulador a las "famosas cenas" a las que también acudieron los presidentes en la época del Santander, Emilio Botín; CaixaBank, Isidro Fainé, y el de BFA-Bankia, Rodrigo Rato.

En estos encuentros, los cinco compartieron sus inquietudes sobre el panorama económico, pero también sobre Bankia "que era el tema que preocupaba a todo el mundo" y que necesitaba, según cálculos de BBVA, entre 15.000 y 20.000 millones de euros, frente a los 7.000 que demandaba Rato.

González ha admitido que sugirió a Rato que dimitiera en una reunión celebrada el domingo 6 de mayo de 2012 a la que también asistieron Botín y Fainé, así como De Guindos. "Yo, personalmente, le dije que dimitiera", ha subrayado el testigo ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, añadiendo que la salida de Rato de la presidencia de Bankia era "lo mejor para todos y para dar una solución viable" al problema. Asimismo, ha asegurado que, cuando le hizo esta sugerencia, De Guindos asintió, mientras que Fainé estaba "dubitativo".