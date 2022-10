González reivindica ante Sánchez el espíritu de los Pactos de la Moncloa

El ex presidente socialista Felipe González ha reivindicado hoy el espíritu de los Pactos de la Moncloa en un acto celebrado junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que ha recalcado la importancia de poner en marcha un proyecto "que sume a todos y comprometa a todos para sacar España adelante".

Ambos han acudido a la inauguración de una exposición fotográfica en la sede del PSOE en Ferraz que recuerda el 40 aniversario de la victoria de González en las elecciones generales de 1982 y a la que han asistido también el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el ex secretario general del PSOE y ex vicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia.

Era la primera vez que González coincidía con Sánchez en un acto público desde el 40 Congreso Federal del PSOE, celebrado hace un año en Valencia y donde ambos mostraron una imagen de unidad tras las fuertes discrepancias mantenidas con asuntos como los indultos a los líderes independentistas catalanes.

Esta vez, González ha aprovechado la ocasión para reivindicar el espíritu de los Pactos de la Moncloa, firmados en 1977 entre el entonces presidente, Adolfo Suárez, y el resto de partidos políticos para comprometerse a la estabilización del proceso de la Transición.

"Estamos en uno de los momentos más complejos, no sólo de los últimos 40 años. Hay que pensar en qué pasaba con los gobiernos de Adolfo Suárez, cuando hicimos los Pactos de la Moncloa tan queridos hoy día, si se pudieran volver a repetir, o cuando hicimos el pacto constitucional", ha dicho.

Además, González ha comentado que un gobernante tiene que hacerse cargo del ánimo de la gente, ya sea "malo, regular o peor", si es que "tiene alguna capacidad para cambiarlo por un proyecto que sume a todos, que comprometa a todos para sacar a España adelante".

Y ha recordado con gratitud cómo en su primer triunfo electoral, el 28 de octubre de 1982, la sociedad española "se movilizó mucho más allá de la frontera" de los votos del PSOE.

González, que ha mostrado un semblante serio en prácticamente todo el acto, ha reconocido que Sánchez está gobernando en el momento "más complejo" porque asegura que "aquí lo único previsible para los próximos meses es lo imprevisible y no hay certezas que se puedan afirmar".

Por ello, ha subrayado la importancia de que los gobiernos ofrezcan "certidumbre" a los ciudadanos en los momentos difíciles, "aunque se tengan dudas", ya que cree que estas dudas hay que resolverlas "con la almohada".

Por su parte, Sánchez ha calificado la victoria de Felipe González en las elecciones generales de 1982 como "el triunfo de una generación", y ha asegurado que busca inspiración en el legado de la "mejor España" para seguir adelante sin miedo a los "retos" y "desafíos".

"Nos reconocemos en estas imágenes, Felipe, José Luis, Joaquín. Nos reconocemos en el legado de la mejor España, buscamos en ella la inspiración para seguir adelante", ha dicho.

Sánchez también ha agradecido el trabajo del ex vicepresidente y ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, ya fallecido, y ha manifestado su deseo de que la obra de su Gobierno sea "el mejor homenaje" a la labor de sus antecesores al frente del PSOE, especialmente en estos momentos de "incertidumbres".

"No nos asustan ni los retos ni los desafíos, no nacimos para decirle a cada cual lo que quiere oír en cada momento, sino para tomar decisiones comprometidas desde el punto de vista social y también intergeneracional, muy duras en ocasiones", ha declarado.

En concreto, sobre la victoria de González en las elecciones generales de 1982 ha dicho que fue celebrado con una "explosión de autoestima colectiva" y que supuso el comienzo de "un cambio profundo en el país".

"Usando la metáfora fotográfica, fue el momento en que España decidió pasar al color de la modernidad desde el blanco y negro de la inestabilidad del proceso democrático que se vivió hasta 1982", ha dicho.

También ha intervenido en el acto la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, que ha expresado su "orgullo" por la labor de su partido, al asegurar que ha convertido España en un país "más moderno y más próspero".

Sánchez y González han visitado junto con el resto de invitados la exposición fotográfica '40 años de democracia, 40 años de progreso. 1982-2022', que incluye un gran cartel con una ilustración en la que aparecen junto a Zapatero y que está inspirada en el estilo del dibujante José Ramón Sánchez, artífice de los primeros carteles electorales del PSOE.

A través de fotografías, textos y un vídeo, la muestra recuerda la victoria de Felipe González por mayoría absoluta en las elecciones del 28 de octubre de 1982, y repasa las transformaciones de España a lo largo de los sucesivos gobiernos socialistas.

Sánchez y González volverán a coincidir en un gran acto el sábado 29 de octubre en Sevilla para celebrar el 40 aniversario de la histórica victoria electoral del PSOE.

Además, este jueves 20 de octubre el PSOE presentará a los medios un documental sobre la victoria de González, que esa misma jornada coincidirá en Toledo con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en una jornada sobre incendios organizada por la Fundación Felipe González y el Gobierno regional.