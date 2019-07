El 'Govern' confía en que Borrell sirva para internacionalizar el 'procés'

El Govern ha opinado este miércoles que el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, "no para de encender fuegos por donde pasa y de crear conflictos diplomáticos", aunque cree que puede ayudar a internacionalizar el procés desde su nuevo cargo como jefe de la diplomacia europea.

En rueda de prensa tras una reunión extraordinaria del Govern en Manresa (Barcelona), la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, valoró así la designación de Borrell como Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea.

"Nos lo tomaremos en positivo. Si sigue hablando de forma reiterada sobre el conflicto catalán en cada comparecencia, entenderemos que deja de ser una causa interna que se extenderá al marco de discusión del ámbito europeo", consideró la consellera.

Pese a esta valoración, Budó precisó que el nombramiento de Borrell como jefe de la diplomacia europea no fue abordado en el transcurso de la reunión de este miércoles del Ejecutivo catalán.

Por otro lado, la portavoz del Govern criticó que una de las "últimas acciones" de Borrell como ministro de Exteriores en funciones haya sido recurrir la apertura de delegaciones de la Generalitat en el extranjero, las llamadas "embajadas catalanas".

Recurso al TSJC

El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, pidió el martes al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que cierre las delegaciones catalanas en Londres, Berlín y Ginebra, al considerarlas "lesivas para los intereses del Estado" y al servicio de "un proyecto secesionista inconstitucional".

Borrel ha negado este miércoles por su parte que recurrir las delegaciones de la Generalitat en el exterior, las llamadas "embajadas catalanas", sea judicializar la política, ya que en un Estado de derecho hay que avisar a los tribunales si una administración incumple la ley.

"¿Qué quiere, que miremos hacia otro lado y hagamos como que no nos enteramos de nada? (...) A la gente que dice que es judicializar la política: no. Mire, si veo que hay alguien que parece que no hace las cosas de acuerdo con las competencias que tiene y que se dedica a hacer cosas que creemos que no están justificadas ni avaladas por sus competencias, tenemos que decirlo a los tribunales", defendió en una entrevista en Ser Cataluña.

El cabeza de lista de Cs para la Eurocámara, Luis Garicano, afirmó este miércoles a su vez que la nominación de Josep Borrell como responsable de la diplomacia europea es "una buena noticia para España", pero criticó que la negociación del jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, en este reparto resulte en la división del grupo socialista.

En declaraciones a la prensa desde Estrasburgo, Garicano valoró que el actual ministro de Exteriores en funciones se hiciera con la nominación para este cargo tras la cumbre del en Bruselas, pero señaló que el "esfuerzo" del grupo socialista para colocar a su candidato al frente de la Comisión ha terminado siendo "un esfuerzo del señor Sánchez por encontrar a una persona".