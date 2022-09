El Govern defiende que "avanza hacia la independencia" y descarta elecciones

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha replicado hoy a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) al defender que el Ejecutivo catalán "avanza hacia la independencia" desde la "suma", y ha descartado un anticipo electoral, ya que "no hay ningún motivo que lo justifique y sería una mala noticia para el país".

Al final de la manifestación independentista de la ANC para la Diada del 11 de septiembre -a la que el presidente catalán y la cúpula de ERC no acudieron por discrepar con el manifiesto de la convocatoria-, la líder de esa entidad, Dolors Feliu, lanzó un ultimátum al gobierno catalán y los partidos independentistas: "O independencia o elecciones".

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo Ejecutivo catalán, Plaja ha recordado que "ya ha habido elecciones y hay un Govern independentista fruto de esas elecciones, que trabaja para la independencia", con una estrategia basada en "ampliar consensos, tejer alianzas y complicidades".

"No habrá elecciones. No son una opción sobre la mesa, no hay ningún motivo que lo justifique y sería una mala noticia para el país en el actual contexto socioeconómico", ha afirmado Plaja, que ha considerado que Cataluña "necesita estabilidad" y ha defendido que el Govern "trabaja para avanzar hacia la independencia".

Posteriormente Aragonès y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, se reunieron en la Generalitat con los líderes de la ANC, Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).

En esa cita la Asamblea Nacional Catalana (ANC) propuso para declarar la independencia de Cataluña en el segundo semestre de 2023, una posibilidad que la Generalitat descarta al considerar que "no se dan las condiciones", y ha apostado en cambio por "construir confianzas" para "avanzar hacia la independencia".

Así lo ha explicado la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, tras la reunión que ella y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, han mantenido durante dos horas esta tarde con las entidades independentistas (ANC, Òmnium y Asociación de Municipios por la Independencia) tras la Diada del 11 de septiembre.

Un encuentro que ha estado marcado por la propuesta lanzada por la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, de declarar la independencia de Cataluña en 2023, coincidiendo con la presidencia de España de la Unión Europea; un planteamiento que Feliu ha hecho público minutos antes de entrar en la reunión, en declaraciones a los medios a las puertas de la Generalitat, y que ha admitido que no había hecho llegar previamente a ninguno de los demás participantes.

Vilagrà ha asegurado que el Govern "tiene la obligación de escuchar a todo el mundo", pero ha sido tajante sobre la propuesta de la ANC.

"Nuestro objetivo es ganar la independencia, no volver a tropezar con la misma piedra. No trabajamos con deseos, queremos ganar de verdad. Es evidente que en estos momentos no se dan las condiciones para tirar adelante una propuesta de las características de la ANC. Lo sabe todo el mundo", ha aseverado.

Según Vilagrà, el president ha incidido ante las entidades en que ahora mismo "solo hay una estrategia definida para alcanzar la independencia, que además ha sido avalada por las urnas y que es ganadora", y ha pedido a los demás participantes que "si tienen una propuesta concreta y definida, será escuchada".

"Pero ahora solo hay una propuesta. El resto son deseos y proclamas, que incluso podemos compartir, pero no nos acercan al objetivo de la independencia", ha recalcado sobre el plan de la ANC.