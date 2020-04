El 'Govern' abre la puerta a que presos del 'procés' salgan a trabajar

Los líderes independentistas presos que tenían autorizadas salidas para trabajar en virtud del artículo 100.2 del reglamento penitenciario podrán reincorporarse a su empleo siempre que la empresa haya reanudado la actividad laboral, según el Departamento de Justicia. Coincidiendo con la relajación de las restricciones a la movilidad decretadas en el estado de alarma, el Departamento de Justicia del Govern ha abierto la puerta a permitir salidas laborales de los presos sujetos al 100.2, pero para ello deberán acreditar que los centros donde están empleados han reanudado su actividad.

Una vez regresen a la cárcel a pasar la noche, los reclusos que salgan a trabajar no podrán compartir espacio ni estar en contacto con otros presos que no hayan disfrutado de permisos, medida con la que el departamento de Justicia pretende evitar la propagación del coronavirus dentro de los recintos penitenciarios.

La medida no afectará a los presos a los que se les autorizaron salidas por el 100.2 para cuidar de familiares o llevar a cabo tareas de voluntariado, como es el caso de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, la ex consellera de Trabajo Dolors Bassa o el ex presidente de la ANC Jordi Sànchez. Tampoco parece probable que el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras pueda reanudar su trabajo domo docente en la Universidad de Vic, puesto que el rectorado decidió cerrar sus instalaciones al agravarse la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Actualmente, son un total de 22 presos los que tienen autorizado un 100.2 para ir a trabajar, que se suman a otros 1.841 en tercer grado, quienes también podrán acudir a su puesto si cumplen con las condiciones exigidas por la Generalitat. Los líderes independentistas presos prescindieron de sus salidas por el 100.2 cuando se extremaron las limitaciones a la movilidad por la evolución de la pandemia.

Por la decisión de la Generalitat, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, volverá a salir a partir de hoy a trabajar en su empresa de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), los cinco días laborables de la semana, según informó la entidad en un comunicado. Tras finalizar su jornada, Cuixart regresará a dormir a la cárcel de Lledoners, donde permanecerá aislado del resto de reclusos, en otro módulo y sin mantener contacto alguno con otros presos para evitar contagios. El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, insistió en que las salidas de Cuixart son "un derecho, no un privilegio", al tiempo que reclamó que se autorice a todos los internos con el 100.2 a confinarse en sus domicilios "por motivos de seguridad".

A raíz de esta información, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, avisó al Govern de que hay que tener "mucho cuidado" si permite que los presos sujetos al artículo 100.2, incluidos algunos líderes del procés, puedan salir a trabajar, ante la posibilidad de contagiar a otros cuando regresen a prisión.

"Hablamos de salud pública", subrayó el titular de Interior, que agregó que "no se puede poner en tela de juicio" la salud del resto de presos, ni de los trabajadores de los centros penitenciarios.