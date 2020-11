El apoyo de Bildu inclina los Presupuestos hacia los socios de investidura

No hay un cambio de rumbo, como aseguran desde algunos ámbitos, dicen, ni un volantazo en la estrategia provocado por críticas internas porque "éstas simplemente no existen"..

Y lo hace con dos exigencias de su agenda catalana: exigir al Ejecutivo la retirada de la enmienda de la ley educativa para que el castellano deje de ser lengua vehicular -una modificación que se votará antes que los Presupuestos- y el compromiso escrito de que no habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Si hasta el martes Cs evitaba concretar líneas rojas en la negociación presupuestaria con el argumento de que no caería en las "trampas" de Podemos ni de los separatistas para sacarle de la ecuación , ahora, ante el empuje de los socios del Gobierno, reorienta su estrategia y endurece su posición.

Mientras, el portavoz del BNG, Néstor Rego , ha rechazado las cuentas porque "no recogen las necesidades de Galicia y de su gente", y ha criticado que el Gobierno plantee "el chantaje de que o esto o el caos", porque "otros presupuestos mejores para Galicia son posibles".

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs , ha considerado que el proyecto presupuestario "resulta insuficiente para afrontar los retos sociales y económicos de la sociedad catalana", por lo que su partido sería "irresponsable" si no exigiera una mejora.

Un argumento similar al que también ha hecho el dirigente parlamentario de VOX, Iván Espinosa de los Monteros , que ha acusado a Sánchez de que su alianza con EH Bildu "hiela la sangre a los socialistas" y le ha advertido de que, "teniendo víctimas de ETA, esa es una línea roja que no puede cruzar".

La ministra ha defendido unos presupuestos que aportarán una renta media indirecta de 5.321 euros a cada ciudadano y ha reiterado que es momento de que los partidos aporten su granito de arena para que haya recuperación lo antes posible, porque igual que los sanitarios, "no se rinden".

Montero, en su defensa del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, ha criticado la "irresponsabilidad manifiesta" de estas enmiendas y ha pedido hacer "política útil" y no vetos cruzados que "solo nos lleva al inmovilismo y a la frustración".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha urgido a la unidad para rechazar este jueves las s iete enmiendas que piden la devolución de los Presupuestos de 2021 , unas "cuentas de país" y no de partido que ayudarán a afrontar las consecuencias económicas de la pandemia.

El Gobierno cree que Cs ha caído en la trampa que le ha tendido el PP

El Gobierno de Pedro Sánchez considera que el problema con la posición de Ciudadanos respecto a los presupuestos no lo tiene el Ejecutivo, sino el partido de Inés Arrimadas, que a su juicio ha caído en la trampa que le ha tendido el PP. Esa es la visión que tienen en Moncloa del giro dado por Cs, que ha encarecido su respaldo a los presupuestos marcando distancias con las exigencias del independentismo catalán y ahora reclama que se elimine la enmienda que suprime el castellano como lengua vehicular y un compromiso escrito de que no habrá referéndum en Cataluña. La trampa tendida al partido naranja incluiría, según fuentes del Ejecutivo, la contratación del ex líder de Ciudadanos Albert Rivera por parte del PP, en un momento en el que, aseguran, Cs reconoce tener presiones. El Ejecutivo lamenta el fondo del debate y que los grupos acudan al veto presupuestario–-como ha hecho el PP presentando una enmienda a la totalidad a las cuentas– en un momento de pandemia y desempleo. Son muy críticos con la postura del Partido Popular, a cuyo líder, Pablo Casado, ha criticado duramente la ministra de Hacienda María Jesús Montero durante el debate presupuestario iniciado este miércoles en el Congreso de los Diputados.