IU expedienta a Llamazares por impulsar la plataforma Actúa

El ex coordinador federal denuncia una "purga política"

Gaspar Llamazares ha lamentado que el Comité Federal de IU celebrado este domingo se haya dedicado a realizar una "purga política" contra su persona en vez de hablar de cómo "frenar el ciclo político ultraconservador que está comenzando en España, tras las elecciones en Andalucía". "Sí soy un potencial para IU de Asturias, entonces estoy disponible y sí soy un problema, no soy imprescindible", ha subrayado Llamazares en declaraciones a Efe, en las que ha reafirmado su compromiso con la militancia de Asturias y aseverado que irá con ellos "hasta donde quieran llegar". En su cuenta de Twiter, Llamazares ha dicho: "Linchamiento personal, exclusión de parte de la pluralidad, centralización administrativa y chantaje a la federación de Asturias con amenaza de intervención si no me sanciona. No se puede hacer peor".