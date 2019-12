Iceta, Page y Lambán airean la tensión en el PSOE por la negociación con ERC

Las tensiones en el PSOE por la negociación con ERC se acrecentaron con sucesivos reproches públicos del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y los dos barones socialistas más críticos con esa vía, los presidentes de Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán, respectivamente.

Fue Iceta quien abrió las "hostilidades" al calificar de "inoportunas" las críticas a esas negociaciones de Page y Lambán, que en los últimos días se han mostrado contrarios a un posible acuerdo con el partido independentista catalán para que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente del Gobierno.

Creía que negarnos el derecho a opinar a los demás españoles era cosa de independentistas"

En una entrevista en TVE, Iceta señaló que las opiniones de los dos dirigentes regionales socialistas no le parecen "muy propias" de presidentes de una comunidad autónoma. Se refería el primer secretario del PSC, entre otras, a la controvertida afirmación de García-Page de que no quiere "vaselina" como regalo de Reyes, en referencia al eventual pacto PSOE-ERC, y a la declaraciones de Lambán en las que calificó de "indeseable" e "innecesaria" a Esquerra.

García-Page le replicó que le gustaría que el líder socialista catalán le defendiera "ante tanto insulto y ataque" que recibe por defender la igualdad y la unidad de España.

Algo más lejos en su respuesta al primer secretario del PSC fue Lambán al afirmar: "Creía que negarnos el derecho a opinar a los demás españoles era algo propio de los independentistas catalanes. Veo que el supremacismo, por desgracia, está haciendo estragos en Cataluña".

Iceta reivindicó el reconocimiento de Cataluña como "nación", como un "sujeto político no independiente" al que se le tiene que respetar su autogobierno "sin interferencias indebidas del Estado" y que necesita una mejor financiación para acceder a más recursos.

"¿Qué queremos? Un autogobierno más sólido, una mejor financiación, un mejor reconocimiento", resumió durante la exposición de su informe de gestión, en el marco del XIV congreso del PSC, que arrancó en Barcelona.

Iceta defendió que Cataluña no necesita más competencias, sino que se "respeten" las actuales y que se articulen mecanismos para que la comunidad pueda ser partícipe de decisiones de ámbito estatal, "a poder ser a través de un Senado federal". "No queremos romper con el resto de España, no queremos dividir más la sociedad catalana, no queremos retroceder y tampoco nos queremos quedar dónde estamos", insistió el líder del PSC.