Iglesias dice adiós al Congreso rememorando a los que lucharon contra Franco

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha despedido del Congreso rememorando a los españoles que lucharon por la democracia y "contra el fascismo" durante la dictadura de Franco y ha replicado las mismas palabras que utilizó cuando subió a la tribuna del hemiciclo por primera vez: "Porque fueron somos y porque somos serán".

"Hace poco más de cinco años tomé la palabra en esta tribuna democrática y mis primeras palabras fueron para las primeras generaciones de se jugaron la vida y la libertad para devolvernos una democracia arrebatada", ha dicho emocionado tras recalcar que "esas gentes que quedan de esas generaciones peinan hoy canas".

El vicepresidente, con tono pausado, ha vuelto a rendirles homenaje en su último discurso ante el hemiciclo del Congreso y ha ensalzado a "esos españoles y españolas que lucharon contra el fascismo y por la libertad y la justicia social".

Iglesias, que ha acudido este miércoles a su última sesión de control al Gobierno como vicepresidente, ha estado arropado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, no ha acudido al pleno.

El discurso final de Iglesias se ha producido al término de una interpelación del grupo parlamentario Vox sobre las medidas que ha adoptado la Vicepresidencia segunda para proteger a los mayores de las residencias durante la pandemia.

El líder de Unidas Podemos se ha despedido de los diputados con esta última intervención en la que ha reivindicado la fuerza de la izquierda frente al fascismo y ha recibido el aplauso de los parlamentarios socialistas y de las formaciones que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, que se han puesto en pie.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que será la próxima vicepresidenta tercera, se ha mostrado visiblemente emocionada y minutos después, al término de otra intervención en la que tenía que responder sobre la reforma laboral, ha tenido unas palabras "de cariño" hacia "mi amigo Pablo Iglesias".

Díaz ha querido despedirse de Iglesias citando al filósofo Albert Camus que decía "que había personas que no se ponían del lado de los que hacen la historia sino del lado de los que la padecen" y le ha dado las gracias "porque tu trayectoria siempre ha demostrado que haces esto último".

Por otra parte el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que sustituía a la presidenta Meritxell Batet durante la intervención de Iglesias, ha señalado que "estoy seguro que todos le echaremos de menos". Unas palabras que han provocado el murmullo de los diputados de la bancada de la derecha.

Iglesias dejará su acta de diputado antes de dimitir como vicepresidente

Iglesias ha anunciado este miércoles que dimitirá como diputado para concurrir a las elecciones de la Comunidad de Madrid "antes incluso" de que salga del Ejecutivo, algo que hará el próximo martes cuando acudirá a su último Consejo de Ministros.

Iglesias ha hecho este anuncio durante la última sesión de control a la que se somete en el Congreso como vicepresidente, en respuesta a una pregunta del secretario general del PP, Teodoro García Egea, que le había pedido dejar su acta de diputado para presentarse a las elecciones "como un ciudadano de a pie". "Sí, señoría, dimitiré como diputado antes incluso que como vicepresidente", le ha dicho Iglesias a Egea, a cuyas preguntas se ha enfrentado cada semana en el Congreso y quien no ha ocultado su alegría por su salida del Ejecutivo. "Tanta paz lleves como descanso dejas", ha ironizado el secretario general del PP.

Tanto él como el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, han empleado sus últimas preguntas a Iglesias en alegrarse sobre su marcha, que irá seguida, según creen ambos, de un fracaso en su objetivo de desalojar a Isabel Díaz Ayuso del Ejecutivo madrileño. "Usted va a acabar en la Puerta del Sol, pero en la plaza, desde donde verá cómo el PP hace grandes cosas", le ha dicho García Egea al líder de Podemos, que augura que el "efecto Iglesias" va a dejar al vicepresidente "muchos días libres".

En esa misma línea se ha expresado Espinosa de los Monteros, que le ha dicho a Iglesias que su incursión en política "ha sido un auténtico fracaso" ya que -ha asegurado- "como siempre pasa con los comunistas, la única vida que ha mejorado es la suya".

"Solo deja un legado de radicalización y degradación, nada de lo que usted ha hecho ha sido constructivo, todo su legado es triste, todo su legado es decepcionante", le ha acusado Espinosa de los Monteros, que le ha recomendado no volver a los barrios obreros cuyos vecinos hace unos años creyeron en él. "No va a ser bienvenido, ya le conocen", le ha espetado.

Además de anunciar que denunciará ante la Fiscalía Anticorrupción a García Egea por "cohecho", Iglesias le ha dicho que no entendía por qué le da consejos si lo que sucede en el PP es que "no están tan seguros de seguir mandando en Madrid" y además "saben que no van a volver a gobernar en España nunca más".

A Espinosa de los Monteros le ha dicho Iglesias que si el PP se juega mucho en la Comunidad de Madrid, Vox todavía más, y además con el problema de que "su candidata se presenta por otro partido", ha dicho en alusión a la presidenta madrileña, la popular Isabel Díaz Ayuso.

Iglesias también ha acusado a Espinosa de los Monteros de que gracias al Gobierno regional madrileño tiene legalizada su casa, en alusión al chalet que comparte con Rocío Monasterio, candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, que no contaba con los permisos de ocupación. "A lo mejor a partir del 4 de mayo se les acaba el chollo", ha avisado.

El que será candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid se ha mostrado convencido de que si las izquierdas ganan en la Comunidad de Madrid se consolidará en este territorio un "proyecto de Estado" que es la "modernización de España" a la que él cree que se oponen los partidos de la derecha.