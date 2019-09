Iglesias responde a Sánchez: "Puede cambiar su colchón, pero no faltar al respeto"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha respondido este viernes a Pedro Sánchez que cuando "un presidente del Gobierno que está en funciones no duerme bien puede cambiar el colchón de la Moncloa todas las veces que quiera" pero no puede "faltar el respeto" a gente que sufre mucho, entre otras cosas porque no hay gobierno.

Iglesias ha respondido así en una entrevista en Antena 3 al jefe del Ejecutivo en funciones, que anoche dijo que "no dormiría tranquilo" si hubiera cedido a las pretensiones de Unidas Podemos y hubiese aceptado tener como ministros a personas del entorno del secretario general de esa formación.

El líder de la coalición Unidas Podemos ha reprochado a Sánchez que tenga que "acaparar todo el poder para poder dormir bien", y ha dicho que sus palabras de este jueves son "la prueba" de que su oferta de un gobierno de coalición en julio no era de verdad.

"Nunca deseó el PSOE un gobierno de coalición. Aquella oferta no fue sincera", ha dicho Iglesias. Entre las cosas de las que se arrepiente ha señalado una: haber creído al presidente del Gobierno, a quien acusa de haberle mentido.

"Pedro me mintió, me dijo antes y después de las elecciones generales que haríamos un gobierno de coalición y yo confié en él... Si cometí un error fue confiar en su palabra", ha manifestado. El líder de Podemos ha añadido que "estas elecciones van de quién protege a las familias" y de quién está dispuesto, si viene una recesión económica, a que "los recortes sean por arriba y no por abajo".

Asume que Errejón volverá a la política nacional antes o después

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho este viernes que hay que naturalizar la vuelta a la política nacional de su ex número dos, Íñigo Errejón, algo que en su opinión sucederá "más tarde o más temprano" porque -ha incidido- lo autonómico "es algo que no le ha interesado nunca".

Pablo Iglesias ha respondido con un "al contrario" cuando le han preguntado si le quita el sueño que el ahora líder de Más Madrid concurra a las elecciones generales, porque "eso va a ocurrir".

"Le conozco. Íñigo y yo hemos sido muy amigos. A Íñigo le interesa más la política estatal que la autonómica", ha añadido Iglesias, que cree que en un momento u otro "será un actor de la política estatal, con su propio partido, con el PSOE o como sea".

"Es cuestión de tiempo y eso hay que naturalizarlo", ha pedido.

Sobre la preferencia del presidente en funciones, Pedro Sánchez, por Íñigo Errejón, Pablo Iglesias ha respondido que "los votos de Unidas Podemos nunca serán gratis" en una investidura.