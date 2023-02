Igualdad presiona para llegar a un acuerdo sobre la 'ley del solo sí es sí'

La ley del solo sí es sí sigue tensionando la coalición de Gobierno, aunque en un tono más bajo que en días anteriores.

A un día de que se vote la tramitación de urgencia de la proposición del PSOE -que previsiblemente, si no sucede nada raro, saldrá adelante con los anunciados votos del PP- el Ministerio de Igualdad hace intentos para llegar a un acuerdo. Este lunes se conoció que este fin de semana pidió una reunión con el PSOE "para llegar a un acuerdo cuanto antes", algo que considera posible "siempre que se mantenga el consentimiento".

Fuentes del Ministerio reiteraron a Efe que "la voluntad de acuerdo por parte de Igualdad es absoluta" y recordaron que la cartera que dirige Irene Montero "nunca se ha levantado de la mesa y la disposición a negociar siempre ha sido plena".

La ministra de Igualdad reconoció la semana pasada que no había vuelto a hablar con la titular de Justicia, Pilar Llop, desde que el PSOE presentó en solitario su proposición de ley para modificar la norma, mientras que los socialistas indicaron que las negociaciones se estaban desarrollando en el Parlamento. No hay, por tanto, negociación a nivel ministerial sino en el Congreso. Diversos medios han informado de que la estrategia socialista era la de llegar a un acuerdo con sus socios de investidura antes (ERC, Más País, PNV, etc.) y usar esa baza para presionar a Unidas Podemos.

este lunes, la ministra de Igualdad, Irene Montero, admitió que -aunque a nivel ministerial ha pedido una reunión urgente- a nivel de partido hay contactos con su socio para ver cómo salen del atasco en el que están por las discrepancias entre Podemos y la parte socialista del Ejecutivo sobre cómo evitar las rebajas de penas a agresores sexuales que han decidido muchos jueces.

La ministra volvió a defender que hay soluciones técnicas "suficientes" y "rigurosas" para poder acordar con el PSOE algún cambio a la ley del solo sí es sí manteniendo el consentimiento en el centro: "La decisión (del PSOE) es profundamente política, nunca ha sido un problema técnico", resumió.

En la parte socialista, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró que el PP será "bienvenido" si apoya la reforma propuesta por los socialistas, lo que abre la puerta a que este martes se certifique su tramitación como urgente. El PSOE había descartado al PP para la negociación con los partidos sobre la norma, algo que Rodríguez justificó en que en su momento votaron en contra y cuenta con una hoja de servicios "en contra" de los avances de las mujeres. Pero una cosa es eso y otra rechazar sus votos, algo que no hará el PSOE.

Mientras, María Jesús Montero expresó malestar con Podemos al reprocharle sus comentarios "ofensivos" y su "lucha por el relato". Este domingo, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, afirmó que al PSOE le ha entrado "miedo" y ha propuesto "volver al Código Penal de la manada". "Hay comentarios y calificativos que no contribuyen a cuidar" la coalición, señaló la ministra de Hacienda.

Y en ese contexto Unidas Podemos exige al PSOE desbloquear ya la tramitación de siete leyes en el Congreso, al arrastrar sucesivas prórrogas parlamentarias pese a que su toma en consideración salió adelante con apoyo mayoritario en el Congreso.

En concreto, el socio minoritario del Ejecutivo exige activar ya la ley de bebés robados, la ley de secretos oficiales, la ley de morosidad, la normativa sobre seguridad del paciente, la proposición de ley para despenalizar los denominados delitos de opinión (como las injurias a la corona), la ley de salud mental y la ley sobre esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Según explican fuentes de la formación morada, estas siete normas acumulan un total de 510 prórrogas y dos de ellas (bebés robados y morosidad) llevan en esa fase desde septiembre de 2020, sin que tras dos años y medio se hayan dado nuevos pasos adelante.

Así, afean que se utilice esta práctica parlamentaria consistente en encadenar sucesivas ampliaciones del periodo para presentar enmiendas, dilatando así los plazos para impulsar estas iniciativas.