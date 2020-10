El cierre de Madrid entra en vigor hoy pese al rechazo de Ayuso

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, declaró ayer que cumplirá “de manera estricta” la orden del Gobierno que supone la aplicación de nuevas restricciones en Madrid, pero avisó de que la llevará “a los tribunales” para “defender los intereses legítimos de los madrileños”. Algo en lo que está de acuerdo su número dos, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado.

“Esta Comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía”, dijo Ayuso en el pleno de la Asamblea, donde insistió en que acudirá a la Justicia para que las medidas “se ajusten a la normativa y a la realidad” y sean “objetivas y justas”. Y añadió que acatará “todas las órdenes” del Ejecutivo porque no es “como sus socios independentistas”.

La Delegación del Gobierno en Madrid reforzará con 700 agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y otros efectivos necesarios la vigilancia de las nuevas medidas de restricción que entrarán en vigor hoy por la noche.

Medidas obligatorias para frenar al virus

El Ministerio de Sanidad y una mayoría de comunidades autónomas acordaron en el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles 9 medidas para controlar la expansión del Covid que son de obligado cumplimiento, entre ellas la de restringir las entradas y salidas en municipios de más de 100.000 habitantes con mayor incidencia de contagios y que afectarían sobre todo a las grandes localidades de la Comunidad de Madrid.

El acuerdo fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque fuentes del Ejecutivo indicaron a Efe que la orden ya fue comunicada el miércoles por la noche a las comunidades –competentes de su ejecución– y entra en vigor a las 48 horas de esa notificación de Sanidad a los gobiernos autonómicos.

Los criterios para aplicar estas medidas son: superar la tasa de 500 contagios de coronavirus por 100.000 habitantes en 14 días, con un porcentaje de positividad en las pruebas diagnósticas superior al 10% y una ocupación de camas en UCI por pacientes Covid superior al 35%.

El pulso para controlar Madrid

Los indicadores establecidos para las limitaciones, según Ayuso, “se han estado cocinando durante todo el fin de semana” y no son aplicables a Madrid, que puede “triplicar” su número de UCI.

“Si se aplica el criterio de (incidencia acumulada) inventado por un comité de expertos inexistente, lo que van a hacer es confinar una y otra vez a la Comunidad de Madrid”, agregó la presidenta, quien cree que a la izquierda “esto les de igual” porque “de economía y de empleo no saben absolutamente nada”, aunque luego “irán a poner el cazo y a arrimar el hombro”.

Ayuso alegó, asimismo, que estaba en la línea del “diálogo y el consenso” con el Ejecutivo central hasta apareció “una orden escrita en un ladrillo intentando que nadie entienda nada” y que “de manera alegal ahora ya está publicada en el BOE”.

Al rechazar las restricciones anunciadas, el Ejecutivo madrileño mantiene su pulso con el Gobierno central, pese a que este martes en la reunión del Grupo Covid-19 ambas administraciones habían alcanzado un principio de acuerdo para tratar de contener la expansión del coronavirus.

Este principio de acuerdo se trasladó al Consejo Interterritorial, donde finalmente la Comunidad de Madrid votó en contra de los criterios acordados, al igual que hicieron Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia y Ceuta.

El vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, afirmó ayer por su parte, en abierto rechazo a la postura de Ayuso, que “ahora toca colaborar más y pelearnos menos en ruedas de prensa o tribunales para salvar vidas”.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, señaló al vicepresidente regional (de Ciudadanos, que sostiene al Ejecutivo con apoyo de Vox) como la clave de una moción de censura para sacar de la Puerta del Sol a la “inepta” presidenta autonómica.