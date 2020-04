Imputados cuatro ex 'consellers' por el caso 3%

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso 3% citó a declarar como investigados a los ex consellers de CDC Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macias, acusados de facilitar el blanqueo de comisiones ilícitas pagadas por empresarios a la extinta formación.

En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, acordó abrir una pieza separada para investigar a esos cuatro ex consellers, junto a otros ocho antiguos cargos de la formación convergente, con el nombre de Donaciones blanqueo.

El magistrado considera que hay indicios de que las donaciones que los investigados hicieron al partido, entre los años 2009 y 2010, fueron "actos de afloramiento de dinero procedente de delito realizado por personas próximas a CDC siguiendo el plan superior trazado por jerarcas del partido", lo que podría constituir blanqueo de capitales.

De esa forma, el magistrado sitúa a esos 12 investigados en la trama presuntamente urdida por CDC para financiarse ilegalmente con comisiones ilegales pagadas por empresarios, a cambio de garantizarles la adjudicación de obras y servicios desde las administraciones que el extinto partido controlaba. Además de los cuatro ex consellers, el juez imputó al ex alcalde de Lloret de Mar (Gerona) y ex diputado de CDC en el Parlament Xavier Crespo, condenado a pena de inhabilitación por beneficiar los negocios de un empresario del municipio a cambio de dádivas, así como a la también ex diputada, ex senadora y ex alcaldesa de Calella (Barcelona) Montserrat Candini.

También procesó a Eduard Freixedes, director de los Servicios Territoriales del Departamento de Interior en la Catalunya Central, al ex alcalde de Sallent (Barcelona) Jordi Moltó, y a los ex diputados de la formación Gloria Renom y Víctor Vila.

Declararán, asimismo, como investigados por el 3% Marc Guerrero, miembro de la dirección del Partido Liberal Demócrata Europeo y uno de los impulsores de la Crida Nacional auspiciada por el ex presidente catalán Carles Puigdemont, así como Carles Flamerich, ex presidente del Centro de Seguridad de la Información (Cesicat).

Las sospechas de la presunta participación de estos cargos de CDC en el blanqueo de capitales se deriva de una serie de donaciones que entregaron al partido entre octubre de 2009 y diciembre de 2010, de una "sorprendente homogeneidad", según el magistrado. El auto sostiene que esas donaciones "no son aparentemente cuotas de afiliados", puesto que su importe es "a todas luces excesivo para tal concepto", ni pagos o aportaciones al partido realizados por sus cargos electos.

Tampoco correspondían a una campaña de donaciones impulsada por CDC para solicitar "un esfuerzo extra a sus militantes y cargos públicos", afirma el juez, que ve sospechoso que los importes investigados se abonaran en fechas "extraordinariamente próximas".

De todo lo investigado hasta ahora en la causa del 3%, el juez ve indicios de que "altos cargos de CDC, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios de Cataluña, y con distintos empresarios, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a ese partido político, en forma encubierta".