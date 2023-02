Le retiran el pasaporte a Iñaki de Rentería por el crimen de Miguel Ángel Blanco

El juez de la Audiencia Nacional que investiga a la cúpula de ETA por el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco ordenó la retirada del pasaporte al ex jefe de la banda terrorista Iñaki de Rentería, prohibiéndole salir de España después de negarse a declarar por este atentado.

El magistrado Manuel García Castellón impone a Iñaki de Rentería las medidas cautelares solicitadas por la asociación Dignidad y Justicia, acusación en el procedimiento, que ya pesaban contra él en el marco de la investigación de otro atentado: el del concejal del PP Gregorio Ordóñez en San Sebastián en 1995.

Se trata de la retirada del pasaporte, la prohibición de salida de España, la fijación del domicilio para estar localizable y la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días, medidas a las que no se opuso la Fiscalía de la Audiencia Nacional y a las que se adhirieron la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el PP.

Considera el juez en su auto que "procede decretar la libertad provisional" del antiguo jefe de la banda terrorista con estas medidas al no concurrir riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Iñaki de Rentería compareció ante el juez el jueves y optó, como los otros tres ex jefes de ETA investigados, por guardar silencio tras alegar que Francia no lo entregó en su día para ser juzgado por tales hechos. En este procedimiento el juez investiga si él y los integrantes del comité ejecutivo de ETA en 1997, año del atentado, ordenaron o pudieron haber evitado el crimen del joven concejal tras cuarenta y ocho horas de secuestro.