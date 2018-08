Inquietante fin de curso

El final de curso provoca desesperanza a cualquiera que reflexione sobre cómo van los principales partidos. Todos llegan a estas fechas veraniegas perjudicados, aunque el PSOE al menos encuentra ánimo en la recuperación del Gobierno y el PP emprende una nueva etapa con un líder que ha insuflado entusiasmo a la militancia. Sin embargo, PSOE y PP se equivocan si piensan que sólo les esperan parabienes.

Sánchez tiene ideas para aburrir, pero no puede llevarlas a cabo. Obsesionado por desalojar a Rajoy, no calibró la dificultad de gobernar con 84 escaños, así que sus proyectos duermen el sueño de los justos porque sus socios no lo apoyarán si no es a cambio de algo, que el presidente no quiere o no puede conceder. Le ocurre con Podemos, pero también con los independentistas catalanes, que se sientan con Sánchez o con Batet las veces que haga falta, pero cumplen al milímetro lo que se les marca en Waterloo y eso es inviable para un presidente obligado a cumplir la ley y la Constitución. Así que Sánchez aprueba asuntos menores, pero también ahí encuentra reticencias, lo que augura un verano de campo y playa pero un otoño caliente. Por no decir desesperante.

También va a ser un otoño complicado para Pablo Iglesias cuando se reincorpore tras su paternidad. Teresa Rodríguez le ha plantado cara y le ha ganado la batalla, y perder el control de Andalucía no es asunto menor para el líder de Podemos. Todo ello con unas elecciones andaluzas que pueden convocarse en cualquier momento. En este escenario revuelto, es el PP el que se encuentra en mejor situación, pero se equivocaría Casado si pensara que a partir de ser elegido presidente tiene por delante un camino de rosas. Ha dejado demasiados cadáveres en ese camino y su inclinación a la derecha será aprovechada por Ciudadanos.

La política obliga al permanente contacto con la gente, pero también a saber algo de estrategia, no sólo táctica. Y en la clase política española de estrategia andan más bien escasos.