Irene Montero en el Senado: "Yo me acuesto con quien me da la gana"

Tensa sesión la vivida ayer en el Senado. La Ministra de Igual de España tuvo un enfrentamiento con Adelaida Pedrosa, Partido Popular, cuando esta le preguntó si la militante de Podemos, "Sentía vergüenza por compartir su vida con un machista" y si iba a "permanecer callada". Pedrosa hacía alusión así a todas las informaciones pertenecientes al caso Dina y el vicepresidente Pablo Iglesias.

Irene Montero no dudó en tomar la palabra viendo el revuelo causado en el Senado, un Senado al que tuvo que llamar al orden Pilar Llop, presidenta de la cámara. Montero, sin preámbulos, respondió que "yo me meto en la cama con quien me da la gana y se lo digo con esta claridad porque yo puedo permitírmelo pero hay millones de personas en este país que, por su orientación sexual o por ser mujeres y por sus legislaciones y por sus actitudes discriminatorias, han tenido que ver frustrados sus proyectos vitales porque ustedes son unos intolerantes”.

Irene Montero tiene tres hijos tiene tres hijos con Pablo Iglesias que se encuentra inmerso en la polémica por el caso Dina. Los populares no dudaron en cuestionar a la ministra por este asunto y varios de los lemas de las campañas relacionadas con la violencia de género; “defiéndase como mujer, ponga en práctica lo que defiende su ministerio y no ceda ante un machista”, aseveró Adelaida Pedrosa.

Qué es el caso Dina

Se trata de una cuestión que afecta al vicepresidente Pablo Iglesias. Se trata de una causa abierta por el juez Manuel García Castellón en 2019 debido a una denuncia llevada a cabo por Dina Bousselham, antigua asesora de Podemos, en la que recriminaba el robo de su móvil, el cual contenía una tarjeta de memoria con información de lo más valiosa.

Este robo fue cometido en el año 2015 y entre las informaciones que contenía la tarjeta se encontraban conversaciones del líder del partido morado e imágenes de carácter íntimo de la denunciante. Además, albergaba informaciones estratégicas del partido.

Iglesias afirmó que se trata de una acción corrupta en la que él ha salido perjudicado y nada tiene que ver con el asunto que acontece. Aún así, el vicepresidente está imputado por revelación de secretos, daños informáticos y denuncia y testimonio falsos.