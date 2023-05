Jordi Sánchez abandona Junts y regresa al Síndic de Greuges

El activista y ex secretario general de Junts Jordi Sànchez Picanyol ha sido nombrado director de Derechos Sociales del Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, una institución a la que regresará tras abandonarla en 2015 para presidir la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha comunicado este lunes el nombramiento de Sànchez a todo el equipo del Síndic, según han informadofuentes de la institución dedicada a la defensa de los derechos de la ciudadanía.

Las mismas fuentes han señalado que Sànchez ha renunciado a la militancia de Junts para poder asumir el nuevo cargo en el Síndic.

El activista desempeñará un cargo que ocupaba hasta hace poco Aida Covadonga y que había quedado vacante después de que esta fuera designada como nueva adjunta de la institución para la defensa de los derechos de los niños y los adolescentes.

Este será el segundo paso de Sànchez por el Síndic de Greuges, ya que el político asumió la responsabilidad de adjunto del síndic Rafael Ribó de 2010 a 2015, momento en el que relevó a Carme Forcadell en la presidencia de la ANC.

De 58 años, este profesor universitario presidió la ANC entre 2015 y 2017, fue diputado del Parlament de enero de 2019 a 30 de septiembre de 2020, y asumió el cargo de secretario general de Junts del 9 de agosto de 2020 al 4 de junio de 2022, cuando renunció a presentarse a la reelección en el cargo.

Sànchez pilotó la secretaría general de Junts en la etapa "fundacional" del partido, aunque su manera de gestionar -"opaca", según sus críticos- generó rechazo en los sectores representados por Jordi Turull y Laura Borràs, que acabaron pactando en el II Congreso de JxCat para repartirse el poder orgánico.

Inicialmente considerado fiel a Carles Puigdemont, Sànchez consiguió formar un sector propio dentro de Junts, rodeándose de perfiles que le acompañaron en su anterior etapa en la ANC, y que en los últimos meses se han opuesto a la salida de Junts del Govern y han protagonizado alianzas con los afines a Turull para arrebatar al 'borrasismo' varios cargos internos y territoriales.

Tras su renuncia a la Secretaría General del partido, Sànchez pasó a dirigir la fundación Crida Nacional per la República, llamada a ser el "think tank" de JxCat, pero que todavía no ha completado su despliegue.

Condenado en el juicio del "procés" a nueve años, salió de la cárcel el 23 de junio de 2021 tras ser indultado por el Gobierno.