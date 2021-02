Juan Marín ve errores en la campaña catalana pero defiende que Arrimadas "tiene todo el crédito para seguir liderando Cs"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado sobre los resultados de las elecciones catalanas y su repercusión en el liderazgo de la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, que "hoy estamos todos con Inés Arrimadas, no le quepa la menor duda", por lo que ha considerado que "por mi parte tiene todo el crédito", así como ha sostenido que "Inés lo que necesita es tiempo para implantar su proyecto politico".

En una entrevista en el programa Acento Andaluz de 7TV Andalucía, Marín ha afirmado que "saldremos adelante como lo hemos hecho en muchas ocasiones", aunque se ha lamentado de que en la campaña de las elecciones catalanas "no hemos puesto en valor la gestión que estamos haciendo" en las comunidades autónomas donde Cs gobierna en coalición.

"No aprovechar la gestión de Francisco Igea, en la Comunidad de Madrid, en Andalucía, todo ese trabajo que estamos haciendo y mostrado a los catalanes de que cuando gobernamos, bajamos impuestos, se elimina Sucesiones, las trabas administrativas, si todo esto se hubiera aprovechado en Cataluña probablemente el resultado habría sido otro", ha ahondado Marín en su argumentación sobre la falta de lucimiento de la gestión de Cs como partido de gobierno.

Marín ha afirmado, sobre la actitud con que su partido ha afrontado las elecciones catalanas, que "si sales a empatar o a perder el partido, si pensabas perder 0-3, acabas perdiendo 0-8".

"Es lo que nos ha pasado", ha apostillado el vicepresidente de la Junta, quien ha proseguido ahondando en el análisis para concluir que "hemos hecho una campaña excesivamente correcta, Inés lo ha repetido muchas veces".

"Hemos pedido a los ciudadanos que no salgan de casa mientras otros celebran actos públicos con miles de personas y después es muy difícil que la gente vaya a votar", ha argumentado Marín durante la entrevista.

"Esperábamos un mal resultado, pero, sin ningún tipo de paliativo, la derrota supera las previsiones", ha indicado el coordinador de Cs en Andalucía, quien ha invitado a hacer "un análisis más amplio que el resultado en cifras".

"Estamos centrados en ver si nos equivocamos, que está claro que nos equivocamos. Los ciudadanos no se equivocan, nos equivocamos los partidos políticos", ha argumentado el vicepresidente de la Junta y consejero, quien en otro pasaje de la entrevista ha sostenido que "esto no va de la abstención, si no de ilusionar a la gente".

Marín ha reivindicado un retrato de Ciudadanos como "un partido de gobierno", que ha sustentado en el hecho de que "gobierna para 20 millones de españoles".

Sobre la influencia de la marcha de Inés Arrimadas al Congreso de los Diputados tras haber sido vencedora en 2017 de las elecciones al Parlamento de Cataluña con 36 diputados, Marín ha esgrimido que "Inés era necesaria en el Congreso al lado de Albert Rivera para hacer un trabajo para Cataluña más visible y efectivo que en el Parlament".

"Se creyó que era la posición para defender mejor los intereses de Cataluña", ha apostillado el razonamiento.

En su relato de las causas que han podido situar a Cs de primera fuerza en Cataluña a séptima y la situación electoral general de este partido, Marín ha incluido aspectos como "perdimos las elecciones nacionales el 10 de noviembre a punto de superar al PP; tardamos cuatro meses un proceso de primarias, que, además, coincidió con pandemia, las votaciones las hicimos desde casa, no pudimos reunirnos para debatir; Inés, que fue una maravillosa noticia, fue madre, durante 16 semanas se ausentó, y todo eso nos llevó a más de un año para tener constituido todos los comités autonómicos".

Cuando se la he preguntado por los vaivenes ideológicos de su formación, Marín ha blandido que "ser de Cs es muy complicado, lo fácil es estar en Vox y en Podemos" tras considerar que "el populismo es un discurso muy fácil".

"Ser de centro y liberal es una aventura", ha indicado el coordinador de Cs en Andalucía, quien ha sostenido que "es el sitio que quiero ocupar entre PSOE y PP, pero ellos tendrían que ser naranjas cuando son rojos y azules".

Juan Marín ha apelado a que "cuando negociamos los Presupuestos Generales del Estado los españoles no lo entendieron", mientras que seguidamente ha esgrimido la figura del ex presidente y fundador de Cs, Albert Rivera para indicar que "nadie creyó a Albert Rivera cuando dijo que Pedro Sánchez tenía una hoja de ruta con Iglesias, el independentismo y Bildu", por lo que ha concluido que "el tiempo pone a cada uno a su sitio".

"Soy el primero que dijo que no se podían negociar los Presupuestos Generales del Estado sin a la vez negociar un sistema de financiación justo para todos los españoles", ha apuntado Marín, para sostener seguidamente que "igual nos equivocamos en no defender una posición de igualdad" en la financiación de las comunidades.

"ME SENTÍ UN CIUDADANO LIBRE"

Sobre el ambiente de la reunión del lunes del Comité Ejecutivo de Cs, Marín ha trasladado que en el encuentro "me sentí un ciudadanos libre, como diría Albert Rivera", mientras ha reconocido que se sucedieron "las discrepancias, aunque no fue una ejecutiva tensa, pero si intensa en buscar soluciones para que podemos salir de esta situación ante la opinión pública y la gente que nos suele votar".

Con una duración de la Comisión Ejecutiva de Cs que ha asegurado que "duró hasta casi la una de la mañana", Marín, tras insistir en que "agradezco la oportunidad de expresarnos como lo hicimos", ha apuntado que "Inés cree en el proyecto de Cs que se aprobó hace un año", mientras ha instado a su partido a "construir la pirámide de abajo a arriba", por lo que ha abogado, como en el caso de Andalucía, por el hecho de que "tendremos que seguir creciendo si queremos ganar las elecciones autonómicas y después las municipales".

El coordinador de Cs en Andalucía ha comentado, sobre la traslación que se ha hecho a los medios de comunicación del cónclave, que "estaba sentado al lado de Isabel Franco y de Marta Bosquet y aparece un tuit de una noticia que dice que Marín y Franco lideraban la rebelión y yo todavía no había intervenido, no había pedido la palabra".

Juan Marín ha reclamado "tiempo, prudencia, inteligencia, y mucha generosidad" tras considerar que "algunos piensan que estamos muertos, a mí me daban por muerto, y hoy estamos en el Gobierno (de la Junta de Andalucía)". "Y el PP no está muerto con tres escaños en Cataluña", se ha preguntado irónicamente.