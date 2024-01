Junts amenaza con no votar a favor de la ley de amnistía si el PSOE se niega a modificarla

Junts advierte: no votará a favor de la proposición de ley de amnistía esta tarde en el Congreso si el PSOE se niega a modificarla para blindarla ante posibles intentos de "boicot" por parte de "diversos estamentos judiciales". Así lo ha anunciado la dirección de JxCat este martes en un comunicado después de que la dirección ejecutiva del partido haya celebrado esta mañana una reunión extraordinaria, a pocas horas de que el pleno del Congreso debata la proposición de ley de amnistía.

"Junts siempre ha defendido que la ley de amnistía debe incluir a todos y ha de ser de aplicación inmediata. La propuesta de amnistía que se vota hoy no garantiza estos dos objetivos, sobre todo vista la deriva de diversos estamentos judiciales para boicotear la ley y dejar a muchos independentistas fuera", alerta.

Sigue habiendo negociaciones, añade el comunicado, y JxCat negociará "hasta el último minuto para introducir cambios para alcanzar estos objetivos", pero si estas modificaciones "no se aceptan, Junts no podrá votar a favor de la ley", advierte. JxCat teme que el alcance de la ley se vea limitado por la actuación del juez Manuel García-Castellón, que investiga por delitos de terrorismo al expresident Carles Puigdemont y a la líder de ERC Marta Rovira, así como del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que dictó un auto sobre el 'caso Volhov' en el que considera que Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron "estrechas relaciones personales" con Rusia.ç

JxCat contempla la posibilidad de forzar que la proposición de ley no sea aprobada este martes, sino que vuelva a debatirse en comisión, para incorporar enmiendas que la blinden ante posibles interpretaciones judiciales restrictivas. En caso de que el PSOE no acepte introducir nuevos cambios en el redactado, JxCat no votará a favor de la ley, lo que podría mandarla de nuevo a la Comisión de Justicia, que debería elaborar otro dictamen, antes de enviarlo nuevamente al pleno del Congreso.

JxCat sigue defendiendo en solitario once enmiendas, a las que se suman tres consensuadas con el PNV y una con ERC, grupo que, por su parte, mantiene vivas dos propuestas de modificación. De momento, a escasas horas del debate previsto en el Congreso, los dirigentes de JxCat guardan silencio públicamente, si bien el exsecretario general del partido Jordi Sànchez ha denunciado este martes las maniobras "ilegítimas" de algunos jueces para obstaculizar la aplicación de la ley de amnistía.

En declaraciones a SER Catalunya, Sànchez ha asegurado que no sabe "qué pasará esta tarde" en el Congreso, aunque "hay motivos de preocupación", porque "no se ha encontrado un punto de equilibrio" que permita garantizar la aprobación de la ley.

Vox exige que el PP pare la amnistía en el Senado

Por otro lado, Vox ha exigido de nuevo que el Partido Popular impida la tramitación de la ley de amnistía en el Senado, proponiendo ahora que el partido de Alberto Núñez Feijóo traslade el conflicto entre la Cámara Alta y la Baja al Tribunal Constitucional.

Así lo ha sostenido este martes en rueda de prensa la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, que al contrario de lo que sostiene el PP ha defendido que los populares sí pueden rechazar que el Senado admita a trámite la ley de amnistía en la Mesa de la Cámara, donde tienen mayoría absoluta.

Vox alude al artículo 36 del Reglamento del Senado, que señala que la Mesa tiene entre sus funciones la de "calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como decidir sobre su admisibilidad y tramitación".

Sin embargo, el Reglamento también señala en su artículo 104 que las proposiciones de ley provenientes del Congreso "se publicarán y distribuirán inmediatamente entre los senadores" y que si hay documentación complementaria "podrá ser consultada en la Secretaría de la Cámara", mientras que la Mesa "declarará la competencia de la Comisión" y "dispondrá la apertura del plazo de presentación de enmiendas".

La portavoz de Vox en el Congreso ha argumentado que ese funcionamiento está pensado para "condiciones normales" en las que las proposiciones que pasan por la Mesa del Congreso han pasado "todos los filtros", una situación que a su juicio no se da en esta ocasión.

"El Senado tiene que hacer valer su función, vamos a interpretar el reglamento de forma favorable", ha reclamado Millán, que le pide a Feijóo coherencia y que si llama a una rebelión cívica contra la amnistía haga que sus senadores se rebelen también y eviten tramitarla.

Además, ha cargado contra el PP por su decisión de dilatar durante dos meses la tramitación de la amnistía en el Senado, al considerarlo un "balón de oxígeno" para que "unos sigan pidiendo y otros sigan cediendo". Vox ha denunciado además que España esté de nuevo en vilo ante los cambios que Junts pide en la ley de amnistía, una situación "ridícula" a la que ha llevado un Gobierno "plegado a exigencias de separatistas" y que "lucha por sobrevivir cada siete días".