Junts rechaza hablar español en el Congreso y ERC opta por autotraducirse

El diputado de Junts Josep María Cercera se ha negado este jueves a hablar en castellano durante su intervención en la Comisión de Justicia ante la protesta de PP y Vox por la ausencia de traducción simultánea, al tiempo que la diputada de ERC Pilar Vallugera ha optado por la autotraducción. "Si me quieren expulsar, me expulsan", ha espetado.

El revuelo en esta primera sesión de la citada comisión parlamentaria se ha generado cuando la portavoz del PP, María Jesús Moro, ha advertido que "alguno de los grupos" iba a realizar su exposición en catalán. "No nos preocupa el catalán en absoluto, lo que nos preocupa es que cuando se reformó el reglamento de la Cámara ya dijimos que hay que facilitar los instrumentos adecuados", ha recordado. La política popular, que ha sostenido que para "debatir hay que entenderse", ha insistido en que no contaban con dispositivos para escuchar las intervenciones traducidas al castellano.

El presidente de la Comisión, Francisco Lucas, ha explicado la decisión adoptada por la presidencia: facilitar a los grupos el texto de la intervención en castellano, que sería el que conste en el diario de sesiones.

Críticas

El diputado de Vox Carlos Flores, por su parte, ha denunciado que "el hecho de no poder entender el debate" que se iba "a llevar a cabo en esta comisión" le priva de su "derecho constitucional al ejercicio del cargo público representativo". "Dicho derecho no se suple con la entrega de un texto en otro idioma, entre otras cosas porque seguramente no habrá un protocolo notarial que acreditará la coincidencia entre la intervención oral y la intervención escrita", ha criticado.

En este sentido, ha señalado que el portavoz de Junts intervendría de manera oral. "Esa es su intervención, y esa sería la que tendría que figurar en el diario de sesiones. Aquí tenemos una doble vulneración. En primer lugar, una vulneración de un acuerdo adoptado en esta Cámara con nuestro voto en contra, por descontado, que es el de uso de las lenguas autonómicas en los debates en pleno y en comisión. Y otra, muchísimo más grave, repito, la vulneración del derecho al cargo público de quienes no entienden o no desean entender el catalán", ha zanjado.

En respuesta a PP y Vox, la portavoz de ERC ha explicado que inicialmente iba a realizar su intervención en castellano dando un tiempo hasta que se llevase a cabo la aplicación de los medios técnicos de traducción. "Pero visto cómo ha reaccionado a la oposición con aquella capacidad que tienen de hacerlo todo fácil pues la vamos a hacer en catalán y además no la llevo escrita. A partir de aquí, yo lo lamento, pero si me quieren expulsar, me expulsan", ha anunciado.

Traducción

A pesar de esa advertencia, Vallugera ha realizado su intervención a caballo entre el catalán y el castellano. "Porque al final yo me iría al Parlamento inglés y hablaría en inglés, me iría al francés y hablaría en francés, pues me voy al español y hablo en español, porque ya saben ustedes que no me siento concernido por esta legitimidad. Y bueno, por tanto, pues tampoco para mí es un gran problema", se ha justificado.

El portavoz de Junts, sin embargo, sí que ha optado por intervenir en catalán.