La Justicia absuelve a Ada Colau en el caso de las subvenciones en el Ayuntamiento de Barcelona

El juez que investigaba a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por otorgar subvenciones a entidades afines ha acordado archivar la causa contra ella, al concluir que no dio instrucción alguna para la concesión de las ayudas, que fueron aprobadas por mayoría en el pleno municipal.De acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, el titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona resuelve archivar la investigación, que se abrió a raíz de una querella de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática por la presunta concesión arbitraria de subvenciones a entidades afines.La querella, según considera el ministerio público, es "en un 99,9 %" idéntica a otra denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución que la Fiscalía Anticorrupción ya archivó en julio del año pasado y que firmaba el mismo bufete jurídico.Para el magistrado, de la documentación que figura en la causa, las testificales y la declaración de la propia Colau no se desprende "ninguna conducta" delictiva atribuible a la alcaldesa, que, recuerda, cuando tomó posesión de su cargo delegó parte de sus funciones, entre ellas las relacionadas con la concesión de subvenciones por parte de las distintas gerencias del consistorio.En ese sentido, recalca el auto que no consta que Colau "diera instrucciones o indicación alguna" respecto a la concesión de subvenciones municipales a entidades vinculadas a ella o a su entorno político, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o el Observatorio DESC.Según el magistrado, la interventora del ayuntamiento que declaró como testigo -"funcionaria de carrera y por ende no dependiente de una determinada adscripción política", destaca el auto- confirmó que ella "nunca observó ninguna conducta mas allá de meras irregularidades, pero que nunca transcenderían al ámbito penal".En concreto, la funcionaria avaló la legalidad de las subvenciones, que el ayuntamiento venía otorgando desde la etapa del convergente Xavier Trias, aunque admitió que en 2019 había recomendado que las ayudas se adjudicaran a través de los presupuestos para reforzar su control político.El juez también resalta que no se han observado irregularidades en los expedientes de las subvenciones y recuerda que estas fueron aprobadas "por mayoría por el pleno del Ayuntamiento y siguiendo las normas establecidas, con independencia de que se pueda estar o no de acuerdo con el objeto" de las ayudas.A ello se une, según el auto, que Colau no dictó ninguna resolución en relación con las subvenciones investigadas, por lo que "no ha existido conducta ilícita alguna" atribuible a la alcaldesa.Además de esta causa, la alcaldesa permanece investigada en el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona por los delitos de coacciones y prevaricación a raíz de otra querella presentada por el fondo inversor Vauras Investments S.L., que la acusa de presionarlo para que destinara inmuebles a alquiler social.La querella fue inicialmente archivada por la juez instructora, pero la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir la causa para investigarla únicamente por los delitos de prevaricación y coacciones, no por los de tráfico de influencias, cohecho, usurpación de atribuciones y negociaciones prohibidas a funcionarios que también le atribuía Vauras Investments S.L., a quien el consistorio califica de "fondo buitre".