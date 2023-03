La Justicia condena a Laura Borràs a cuatro años de cárcel pero pide su indulto para que no ingrese en prisión

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, a cuatro años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes, pero ha propuesto su indulto parcial para que pueda evitar su ingreso en prisión.

En el juicio, que finalizó el pasado 1 de marzo, la Fiscalía pidió para Borràs seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por fragmentar en 18 contratos menores el proyecto de la web de la ILC, por un valor de 335.700 euros, para adjudicarlos de manera "totalmente arbitraria" a su amigo Isaías H., sabiendo que cometía una irregularidad.

La presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha advertido este jueves de que la sentencia no hará que deje de luchar por la independencia: "Esta sentencia ni es firme ni es justa, y no me impedirá seguir trabajando por el único objetivo por el que entré en política, que es alcanzar la independencia de Cataluña".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a la presidenta suspendida del Parlament Laura Borràs a 4 años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes, pero ha propuesto su indulto parcial para que pueda evitar su ingreso en prisión.

En la sentencia, que se puede recurrir, el alto tribunal catalán atribuye a Borràs los delitos de prevaricación y falsedad documental, por los que también le impone una condena de 13 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros.

La reacción de la condenada

Tras la sentencia, Borràs ha llegado a las puertas del Parlament de la mano de su hija y de su marido, y ha comparecido arropada por el expresidente de la Generalitat Quim Torra y la plana mayor de JxCat: el secretario general, Jordi Turull, el vicepresidente y portavoz, Josep Rius, el líder en el Parlament, Albert Batet y el grueso de diputados de Junts en la cámara catalana. No estaba el alcaldable Xavier Trias.

En su declaración, Borràs ha arremetido contra quienes la quieren "apartada de la política" y "no han podido ni disimular", a los que ha preguntado si están dispuestos a "aprovecharse de los efectos de la represión española para usarlos con fines partidistas".

Borràs no ha afirmado que vaya a dimitir de su cargo -ahora está suspendida- y Torra ha sugerido que quede vacante, igual que su escaño de diputada.

"Les invito a reflexionar si todo vale", ha dicho Borràs, en una alusión velada a ERC.

Precisamente, lla secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha considerado que la condena evidencia que "queda probado que hay un delito de corrupción", por lo que "por coherencia" debería dimitir como presidenta del Parlamento catalán, si bien ha opinado que no debería entrar en prisión.

En la misma línea, el Govern, a través de su consellera de Presidencia, Laura Vilagrà (ERC), ha considerado que la sentencia ha acreditado "malas praxis" que "no tienen cabida en las instituciones catalanas", aunque ha emplazado a esperar a cómo finalizará el procedimiento, dado que "los mismos jueces se han autoenmendado".

Por su parte, Ciudadanos ha anunciado que de manera "inminente" se dirigirá a la Junta Electoral Central (JEC) para que ordene a la Mesa del Parlament la retirada del acta de diputada a la presidenta suspendida, una iniciativa que también contemplan el PPC y Vox.