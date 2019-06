JxCat allana la investidura de Sánchez

Semejante especulación realza la trascendencia de lo que haga Junqueras con su acta, pues si renuncia a ella para recalar en el Parlamento europeo y le sustituye en el Congreso otro electo de ERC, la horquilla del no se elevaría un poco a los 174 votos en contra y Sánchez no sería presidente .

Una vez que Cs y PP han corroborado que no piensan favorecer la investidura del previsible candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, la red de apoyos de Sánchez continúa sin estar tejida, y no sólo porque el PSOE no haya iniciado contactos.

Borrás (JxCat), a Felipe VI: "Los catalanes no tenemos Rey"

La diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borrás ha asegurado este jueves que en su cita con Felipe VI en la ronda de consultas, le ha dicho que "los catalanes no tienen rey" y le ha reprochado que con su discurso del 3 de octubre de 2017, se convirtiera en "actor de parte" contra el independentismo. Borrás ha comparecido en rueda de prensa en el Congreso después de su encuentro con el jefe del Estado en el Palacio de la Zarzuela, que se ha prolongado durante cerca de una hora."Le he dicho que los catalanes no tenemos rey, pero acudía a ver al Rey de España porque se había manifestado como un actor político relevante a partir del 1 de octubre", ha proclamado la diputada independentista. A su juicio, don Felipe "podía haber jugado un rol más discreto" en el problema de Cataluña, pero con su discurso dos días después del referéndum ilegal, "fue actor de parte y, por eso, su discurso hizo que muchas personas, incluso monárquicas y no independentistas, sintieran que el Rey estaba tomando parte en esta situación". Borrás ha acudido a Zarzuela para ser "voz y hacer de altavoz de los presos políticos", entre ellos, el cabeza de lista de JxCat, Jordi Sánchez, a quien el Tribunal Supremo denegó participar en la ronda de consultas con Felipe VI.

Le ha hecho entrega de una carta de Sánchez, cuyo contenido no ha desvelado, si bien Borrás ha remarcado que el jefe del Estado debería tener "empatía" hacia estos presos y entender el "dolor" de sus familias.

También le ha dado una copia del informe del grupo de trabajo de la ONU sobre la prisión de los líderes independentistas.

"No puede castigarse una realidad ignorándola. Es necesario conocerla y hacer el esfuerzo de comprenderla. Y hoy la realidad se ha