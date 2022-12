Luis Enrique y la Constitución

El segundo motivo es la incapacidad de los principales actores para consensuar asuntos de Estado. Y ahí es donde el espejo del 78 nos devuelve la imagen deformada de la política actual. Aunque nos cansemos de decir que los populistas siempre son los otros, de las tres pes de Moisés Naím en España disfrutamos parcialmente de las tres: populismo, polarización y posverdad. En eso nos parecemos mucho a otras sociedades como la norteamericana, profundamente dividida. La polarización y la desconfianza mutua impide hoy miradas comunes en casi cualquier materia. Elijan: política territorial, leyes de vanguardia social, renovación de órganos constitucionales, incluso la política exterior es objeto de diatribas irreconciliables. El populismo está más instalado de lo que nos pensamos y no solo en los partidos situados más en los extremos. Y respecto a la posverdad, además del imparable efluvio pestilente de las redes, se practica a diario por los propios partidos políticos. Lamentablemente los dos grandes partidos no son ajenos a la propaganda contaminadora. Da igual que sea para explicar los motivos -de una visible ocultación- de la reforma de leyes como para desconsiderar los datos reales de la economía o retorcer las verdaderas razones por las que se perpetúa al caducado gobierno de los jueces. No existe la voluntad política suficiente, lo que posiblemente se trasladaría a una falta de consenso social a la hora de votarla. Y tras ese burladero, haciendo un alarde de aparente responsabilidad, se parapetan. Conclusión: con esta generación política posiblemente no habría habido Constitución.

Las presiones de hoy son otras , pero ninguna parece ni tan trascedente ni tan difícil de gestionar como aquellas. Primero por las circunstancias. España no está en riesgo de regresión democrática, aunque la democracia esté herida. Ocurre en todos los confines del globo, pero es mal consuelo. Los debates y los disensos se articulan hoy en un país moderno, insertado con éxito en las instituciones europeas y globales, con reconocimiento externo, con un sistema de derechos y deberes garantista, unas fuerzas armadas modernizadas y respetuosas con el sistema y en una democracia que permite que casi cualquier actor político tenga su espacio en las instituciones, aunque estemos comprobándolo con desazón. Y pese a todo, sería mucha peor alternativa que esos actores que incomodan se situaran extramuros del sistema.

El pacto constitucional del 78 fue un ejercicio de consensos y renuncias , el arte de lo posible en un país postfranquista en la que los espadones vigilaban a Suárez con un ojo y a los comunistas con otro mientras Europa ponía a España en la lupa a la espera de certificar su tránsito de una dictadura a una democracia homologable. Lo que hoy parece el resultado de un puzzle que se armó con cierta lógica y con aparente facilidad no lo fue. Los padres de la Constitución lo han atestiguado con reiteración, así como numerosos testigos políticos y periodísticos de la época. Sin embargo, el espíritu fundacional de una nueva democracia para España se abrió paso. Mucha gente llegada desde distintas instancias, ideologías, y corrientes de pensamiento, desde el exilio y el gobierno de Franco fueron capaces de abrochar un texto -imperfecto y que pide cirugía mayor hace tiempo- pero que fue el mejor de los posibles.

Si nuestra Constitución es un fiel reflejo de la España política de 1978, la Carta magna de 2022 -que es casi la misma- es un ejemplo exacto de la política actual. La celebración de los 44 años de nuestra ley nuclear nos deja noticias de cómo somos y nos refleja en el espejo de lo que fuimos. No se trata de exacerbar las virtudes de quienes forjaron aquel pacto que metió a España en una nueva edad moderna frente a los actuales representantes políticos, aunque por una mera acumulación de evidencias las últimas generaciones pesen menos en la balanza. Tampoco es un ejercicio de melancolía, pero no puede ser un alarde de complacencia. Cada tiempo tiene su afán. Y los afanes de hoy deberían ir en el camino de prestigiar nuestra democracia, justo el sentido contrario en el que vamos.

Breverías

1. Descentralizar, vertebrar, construir

En Madrid amaneció nublado el lunes. Sintió que había perdido su derecho natural a acaparar todo el poder. Y cuando hablamos de poder eso incluye a los bancos, las sedes de las grandes empresas y toda la administración pública. Y a su vez, en un país normal, eso debería incluir también las sedes de la Agencia Aeroespacial o a la de la Inteligencia Artificial, que a que a ver quién había invitado a Sevilla y A Coruña a esa fiesta. La idea de abrir el juego a otras ciudades para la administración del Estado tiene lógica y funciona. Aunque no sea exactamente descentralizar. Es repartir, equilibrar, desconcentrar, vertebrar si se quiere. Pero la descentralización tiene que ver con el nivel competencial. En todo caso, ahora que no cae en Madrid, Aragón también se queja porque a juicio de sus representantes, el criterio debe ser el de la repoblación, no el de la prexistencia de cierto ecosistema que garantice la idoneidad de la ciudad elegida. Y hay otras ciudades, con sus legítimas razones, agraviadas. La España de los agravios es tremenda. Pero es un primer paso para caminar hacia una España más estructurada y homogénea. Igual Sevilla y A Coruña también son España dentro de España, como el Madrid de Ayuso.

2. Ciudadanos, dejadlos solos

Cuando un partido anuncia su refundación es que el agua le llega al cuello. La refundación política, salvo excepciones muy contadas, siempre es el epílogo. El punto final de un proyecto. La crisis, los disensos y la bronca son consustanciales a cualquier canto del cisne que se precie. Muchos hablan de la traición de Edmundo Bal a Inés Arrimadas por postularse para liderar ciudadanos. En cambio, desde esas mismas posiciones se defiende y con razón la libertad más libérrima. Y de es ejercicio forma parte que cada cual exhiba sus posiciones y ambiciones. Feijoo, al que se le ve la ansiedad por sumar los votos naranjas aun por decantar, los ha invitado a integrarse en la casa común de la derecha y les ha sugerido una muerte digna. Desde Cs le han preguntado que dónde está la dignidad de pactar con Vox en Castilla y León o en mantener alcaldes imputados por malversación. No debería precipitarse el líder gallego. Cs sabe cómo acabar con su propio proyecto sin ayudas externas. Sin ayuda de nadie circularon desde la socialdemocracia al liberalismo y de ahí al conservadurismo político buscando balones al hueco. Ellos solitos ya han demostrado que saben pasar de 4,1 millones de votos a 1,6 y de 57 diputados a 10. ¿A qué tanta ansiedad, Feijoo?

3. Todos a la calle

Si prospera -y puede prosperar- la enmienda de ERC para la modificación del delito de malversación en el Pisuerga que pasa por la reforma exprés del delito de sedición, hasta doce ex altos cargos ya condenados o con causas abiertas del partido de Oriol Junqueras, que promueve en la enmienda y debe tenerlo bastante cocinado con el PSOE, evitarán penas de prisión. Son políticos que no se han lucrado personalmente en el caso que les afecta y ese es listón que los republicanos pretenden colocar para fijar las penas. Entre ellos, el president fugat, el ínclito Puigdemont, quien cruzó la frontera en el maletero de un coche. También beneficiaría a cargos de Junts. Al parecer aún no han resuelto cómo evitan que la reforma beneficie a otros condenados que desviaron dinero público para terceros, singularmente para sus partidos políticos. La nueva situación será un alivio además para los cargos intermedios de estos partidos que participaron en el entramado del referéndum ilegal de 2017, declarado ilegal por la justicia. Es todo bastante escandaloso. Exonerar de responsabilidades a quienes se conjuraron desde las administraciones para cometer una ilegalidad de ese tamaño es una invitación a volverlo a hacer. ¿es muy atrevido decir que recuerda a las fallas de la ley del sí cuando es sí pero para los independentistas?