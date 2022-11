Macarena Olona lanza una fundación contra “la criminal ideología de género” sin descartar su vuelta al Congreso

La ex dirigente de Vox Macarena Olona ha presentado este viernes su nuevo proyecto, centrado en "la batalla cultural e ideológica" contra "la criminal ideología de género". Y aunque ha asegurado que ahora mismo su camino no es político, no ha rechazado la posibilidad de presentarse en unas próximas elecciones generales.

Olona ha desvelado los detalles de su nueva plataforma -Fundación Igualdad Iberoamericana'- en la Casa de América de Madrid y ha anunciado que su siguiente objetivo será recabar firmas para registrar en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular que revierta las actuales "leyes de género".

"El partido que estoy jugando no es un partido político", ha sostenido sobre su futuro más próximo. Con ello, ha descartado la opción de formar parte de alguna candidatura a las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo, pero no a unas próximas generales.

"Si la voluntad de los españoles es que vuelva a asumir su voz representándoles en el Congreso, tendrá lugar siempre y cuando, con mucho sentido de Estado, no ponga en riesgo el necesario equilibrio que hay que mantener a la hora de conformar el próximo Gobierno de España", ha explicado.

Regreso al Congreso

De momento, volverá a acceder seguro al Congreso próximamente para registrar la Iniciativa Legislativa Popular que quiere impulsar y ha anunciado que ella misma la defenderá ante el Hemiciclo si logran recabar las 500.000 firmas que requiere la ley. Vox ya defendió en el Congreso esta legislatura una proposición de ley de violencia intrafamiliar, pero Olona ha adelantado que su iniciativa será"más amplia" y extensiva a todos los ámbitos.

Bulos y difamaciones

La ex dirigente de Vox ha iniciado su intervención remarcando su primera diferencia con su ex partido: haber permitido el acceso a todos los medios de comunicación "sin ningún tipo de censura". Y durante todo el acto ha repartido distintas críticas más o menos veladas a los de Santiago Abascal, quienes ha sugerido que están detrás de "bulos" o "difamaciones" contra ella o de intentar "obstruir" su camino "por intereses electoralistas".

En este contexto, ha explicado su voluntad es "seguir sirviendo a los españoles" y se compromete a hacerlo "a través de la batalla cultural e ideológica", mediante esta fundación de la que es presidenta y única fundadora y que ha registrado en Panamá con un aval de 10.000 dólares aportados por ella misma. Su objetivo, ha detallado, es "unir la hispanidad en una sola voz contra la ideología de género" y para ello la fundación abrirá sedes en países como República Dominicana, Colombia o Argentina.

Ella, aunque realizará viajes constantes al otro lado del Atlántico, ha asegurado que centrará su actividad en España a través de conferencias como las celebradas hasta la fecha y que además utilizará para sumar firmas a la iniciativa que quiere presentar en el Congreso. Su pretensión es que pueda debatirse antes de la disolución de las Cortes para la convocatoria de elecciones generales.

No fragmentar

Este objetivo, ha asegurado, descarta su inclusión en cualquier candidatura para las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo, aunque no que pueda apoyar a algún candidato de forma personal. Con ello, ha dejado en el aire que vaya a apoyar a los candidatos de Vox y ha dicho que aún debe esperar a conocer qué listas y quiénes se presentan. Entre los presentes, aunque había pocas caras conocidas, estaba por ejemplo el recién dimitido de Vox Ricardo Morado, último candidato de la formación a la Xunta.

Este anuncio de no ser candidata en mayo y liderar una fundación "contra la ideología de género" cree que genera "mucha tranquilidad en algunos e inquietud en otros casos". "Tranquilidad en quienes intentaron obstruir mi camino por intereses electoralistas y quienes pudieran temer que el interés personal pudiera poner en riesgo el tablero político", ha apuntado sin señalar directamente a nadie, pero indicando a la vez que puede generar "inquietud" entre quienes querían que se marchara "a casa".

A su juicio, "lo que necesitan los españoles en este momento no es una fragmentación adicional del tablero político", por lo que cualquier regreso a la política en las elecciones generales estaría condicionado a "no poner en riesgo" la formación del próximo Gobierno.

"Quiero dirigirme a aquellos españoles a quienes han llegado las descarnadas campañas de difamación contra mi persona: miramos hacia delante y nos damos la mano -ha pedido-. El tiempo pone todo en su sitio y a todos, el tiempo es mi gran aliado".

Apoyos de ex compañeros

Además, ha asegurado que cuenta con muchos apoyos entre sus ex compañeros de Vox, tanto dentro del Congreso como en municipios y provincias, aunque no ha tenido ningún contacto con los miembros de la dirección desde que se rompiera públicamente su relación.

Muchos de estos miembros de Vox, ha asegurado, se "indignan" ante los "ataques" que ella recibe, pero les traslada que "no es momento de inmolarse" y por eso mantienen relaciones "discretas". "Yo sigo siendo la misma y mis principios e ideales y defensa y amor a España siguen siendo los mismos", ha garantizado.

De momento, ha dicho que debe "esperar" al resultado de las elecciones de mayo para "conocer la voluntad del pueblo español" y ella está"a disposición de los españoles para servir allí donde se considere que puede ser más útil". Eso sí, ha remarcado que no usado la estructura de Vox para formar un nuevo partido, no ha recurrido a las puertas giratorias ni ha "montado un chiringuito" del que seguir viviendo.

Así, ha insistido en que su fundación no es "un subterfugio" para transformarla después en un partido político y su voluntad más próxima es "librar la batalla ideológica" para "participar en la batalla del bien contra el mal".

Sin financiación externa

Olona se encuentra en situación de excedencia de la Abogacía del Estado hasta el mes de diciembre y será entonces cuando decida si solicitará su reingreso o pide alargarla, en función del éxito de su proyecto y las incompatibilidades.

De momento, ha asegurado que ha financiado personalmente toda su actividad y ha desmentido "bulos" sobre la procedencia del dinero, incluido un apoyo de Mario Conde. "En mi proyecto no hay dinero de Venezuela, no hay dinero de Irán, no hay ni habrá dinero sucio de ningún país", ha subrayado.

A partir de ahora, ha explicado que la fundación podrá recibir donaciones o realizar campañas de crowfunding, a lo que se suma la posibilidad de que el Estado financie una parte de los gastos que genere la recogida de firmas para la iniciativa legislativa popular si esta tiene éxito.