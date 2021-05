Madrid, bastión de la derecha gracias a Ayuso

Esta vez todos los pronósticos se cumplieron. Isabel Díaz Ayuso consigue el propósito que se fijó al anticipar elecciones con la excusa de protegerse de una hipotética moción de censura. Convierte Madrid, gracias a la proyección icónica de su figura durante la pandemia, en uno de los bastiones de la derecha en España. Duplica de largo sus escaños, con una elevada participación de más del 76%, roza la mayoría absoluta y lamina al que era socio de su gobierno, Ciudadanos. A la formación de Inés Arrimadas no sólo la deja fuera de la Asamblea sino que le causa una crisis existencial que se antoja muy complicada de remontar. Una pésima noticia cuando, como ha demostrado esta campaña, la crispación y la polarización se han apoderado de la vida política en España. La triunfadora convierte en testimonial el respaldo o la abstención de Vox para facilitar su continuidad en la Presidencia de Madrid. Ayuso, tras cultivar una especie de nacionalismo a la madrileña, de derechas, sin complejos y antisanchista, emerge en apenas dos años como un referente nacional de los populares. Ya se verá si incluso para amenazar el liderazgo del propio Pablo Casado que la aupó al cargo. La izquierda es sin duda la gran derrotada. Sin proyecto ni líderes con suficiente atractivo, salvo Mónica García de Más Madrid, que iguala en escaños al PSOE. El Gobierno central sufre un castigo que debería hacerlo meditar. El pésimo resultado del bloque de izquierdas se puede personalizar en el presidente Sánchez. Su retirada a destiempo de la campaña, tras opacar al candidato Ángel Gabilondo, se produjo tras advertir la debacle. Su ex compañero de coalición en el Ejecutivo, el dirigente de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, acabó por protagonizar su canto del cisne. Anunció el adiós a la política al constatar que suscita más rechazos que apoyos. Las lecturas nacionales ya han comenzado tras unos comicios desarrollados en esa clave. Es de esperar que el presidente andaluz, Juanma Moreno, no sucumba a la tentación de subirse a esta ola madrileña para anticipar de forma artificial unas elecciones en Andalucía.