El Gobierno de la Comunidad de Madrid cuestiona el informe del Ministerio de Sanidad que apunta a la falta de consolidación del sistema de vigilancia en la atención primaria y la insuficiente capacidad de realizar pruebas PCR como motivos de rechazo del pase de la región a la fase 1 de desescalada.

El informe refleja que la Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo importante respecto a la semana pasada para reforzar su capacidad diagnóstica y su sistema de detección precoz y seguimiento de contactos en atención primaria, pero lo considera insuficiente para dar el salto a la fase 1, aunque sí para que se puedan introducir ciertas medidas de transición, lo que se ha dado a conocer como fase 0,5.

"Es necesario que su sistema se consolide en los próximos días para mayor seguridad y que se pueda visualizar su completa capacidad de detección, diagnóstico, aislamiento y seguimiento de casos confirmados y sus contactos", recoge el texto, adelantado por el diario El País y al que ha tenido acceso Efe.

Por debajo de su capacidad

Según la información aportada, Madrid está realizando 9.918 PCR al día, en torno al 90% de su capacidad máxima (10.977 PCR al día), por lo que convendría programar una ampliación de esta capacidad puesto que podría resultar insuficiente en caso de brote.

Sanidad constata asimismo que se han realizado numerosas intervenciones en residencias, pero sus mecanismos de activación y coordinación no quedan claramente recogidos, además de que no todavía quedan un 20% en el que aún no están cubiertas por los sistemas de coordinación desarrollados durante la epidemia.

También apunta que Madrid hace mención a un plan de recursos humanos pero sin explicar con detalle cómo se va a llevar a cabo; y recuerda que la conectividad de la capital española es muy elevada, lo que incrementa el riesgo de propagación a los municipios y provincias de su alrededor.

Reacciones

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, defendió ayer que el informe del Gobierno que rechaza el cambio a la fase 1 no justifica la decisión.

"En la primera petición (de cambio de fase) no hubo informe. Cada uno que saque sus conclusiones", denunció el consejero, que reiteró que solo recibió una llamada telefónica por parte del Ministerio comunicando el rechazo a su solicitud.

En cuanto a los motivos que el Gobierno alega para mantener a Madrid en la fase 0, Escudero aseguró que en este autonomía se realizan, a día de hoy, unas 11.000 PCR diarias, con posibilidad de alcanzar las 15.000 si fuera necesario, y está estudiando aumentar a 20.000.