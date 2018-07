Bronca de Magdalena Álvarez con el PP al citarle los ERE en el Congreso

La ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez y el diputado del PP José Ignacio Echániz se enzarazron en un duro enfrentamiento durante la Comisión del Congreso que investiga el accidente de Spanair y que tuvo que ser interrumpida durante unos minutos. Álvarez compareció para dar explicaciones a los grupos parlamentarios por la tragedia aérea ocurrida en 2008 y que causó 154 muertos.

El portavoz del PP en la comisión, Ignacio Echániz, le echó en cara que durante su trayectoria profesional tuviera que dimitir como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por su imputación en los ERE de Andalucía, el "mayor caso de corrupción de España".

Echániz hizo un repaso a su currículum político antes de comenzar sus preguntas y le reprochó que fuera reprobada como ministra por el "caos" de infraestructuras en Cataluña, además de que la acusó de "ocultar" el derrumbamiento del túnel del AVE Madrid-Barcelona y de "no dar la cara" durante la nevada en enero de 2009 que paralizó el aeropuerto de Barajas.

"Muy desesperado tienen que estar ustedes para hablar de mi pasado y para mentir de forma escandalosa", le recriminó Álvarez tras insistir en que Echániz retirara sus manifestaciones. La ex ministra añadió que las declaraciones del diputado del PP eran "un insulto a las víctimas" y una "vergüenza" y le pidió que fuera al psicólogo.

Sobre la imputación en el caso de los ERE, la ex ministra contestó a Echániz que se trata de un asunto aún en los tribunales y que no le queda "la menor duda" de que será "declarada inocente". "¿Dónde estará este señor para que luego me pida disculpas?", preguntó. "Ustedes son unos expertos en corrupción y eso es lo que me da miedo", contraatacó.