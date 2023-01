Mañueco enmienda las medidas de Vox para prevenir los abortos en Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), corrigió este lunes al vicepresidente de la Junta y dirigente autonómico de Vox, Juan García-Gallardo, y reiteró que las medidas para prevenir abortos en la comunidad castellanoleonesa no serán obligatorias para los médicos.

"No se obligará a los médicos ni a las mujeres", resumió Mañueco en una declaración institucional sin preguntas de la prensa en la que insistió en que las medidas anunciadas el jueves después del Consejo de Gobierno son de ámbito sanitario, centradas en el fomento de la natalidad en una comunidad autónoma "con evidentes problemas de despoblación" y para mejorar y modernizar su cartera de servicios en la atención a las embarazadas.

Sanidad debe trasladar a los profesionales en qué se traducen las acciones anunciadas

De ese modo, Mañueco (PP) y García-Gallardo (Vox) volvieron a contradecirse en una cuestión encuadradas en las llamadas de la guerra cultural entre los partidos de nuevo cuño. El resultado es una gran confusión en la opinión pública.

A mediodía, representantes de los sanitarios de Castilla y León afirmaron que, pese a lo anunciado por la Consejería de Sanidad, no habían recibido ninguna notificación sobre los cambios en la manera de atender a las mujeres embarazadas anunciadas el jueves, por lo que existe una sensación de incertidumbre al respecto, a la espera de que concrete los plazos y sus efectos prácticos.

Pese a que ninguno de los dos dirigentes de la Junta tenía previsto atender a la prensa este lunes, García-Gallardo insistió en una comparecencia en que, como todos los protocolos, éste relacionado con la prevención de abortos sería de obligado cumplimiento para los médicos, mientras que Mañueco citó a una declaración institucional sin preguntas para negar ese extremo, unos mensajes contradictorios que se venían manteniendo desde el viernes.

El dirigente de Vox subrayó que "los protocolos son de obligado cumplimiento para todos los profesionales de la Sanidad". "Me remito a la nota de prensa de Sanidad del jueves, que es clarísima y cristalina", destacó el vicepresidente sobre el departamento sanitario dirigido por el PP, a lo que añadió que "todos los intentos de confundir en este tema deben caer en saco roto".

"Si no es de obligado cumplimiento, no sirven para nada", recalcó García-Gallardo, quien negó que se haya sentido desautorizado por el presidente de la Junta cuando aseguró el sábado que en ningún caso los médicos estarían obligados a ofrecer a las mujeres embarazadas la posibilidad de escuchar el latido fetal o realizar una ecografía.

Para García-Gallardo, "el matiz está claro", en el sentido de que no va a ser obligatorio que las mujeres tengan que escuchar el latido o ver la ecografía sino que lo que será obligatorio para los médicos será "ofrecer la posibilidad de tener la información".

Preguntado por si, a partir de este lunes, el médico está obligado a ofrecer una ecografía o escuchar el latido a una mujer que acuden con la intención de abortar, García-Gallardo respondió con un "sí", porque para los facultativos es "imperativo".

No lo ve igual el presidente de la Junta, quien reiteró que las medidas sanitarias para prevenir abortos no serán obligatorias para los médicos. "No se obligará a los médicos a nada ni a las mujeres a nada", resumió Mañueco, acompañado en la declaración institucional por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, quien ahora tendrá la responsabilidad de trasladar por escrito a los sanitarios en qué se traducen las medidas anunciadas el pasado jueves y si existe alguna modificación sobre lo que PP y Vox incluyeron en la nota de prensa entregada al término del Consejo de Gobierno.

El presidente subrayó que tiene "muy claro" que "alterar el orden" existente en materia de atención a los embarazos y variar el criterio clínico de los médicos sobre practicar o no determinadas pruebas "puede derivar en coacciones directas e indirectas" hacia las mujeres que quieren abortar, ante lo que remarcó que su gobierno "ni las va a promover ni amparar -refiriéndose a las coacciones-".