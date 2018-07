Margallo: "El PP morirá por inanición si se opta por la continuidad de las dos viudas y el hijo adoptivo"

El precandidato a la Presidencia del PP José Manuel García-Margallo, ha augurado este miércoles la "muertepor inanición" del partido si los militantes optan por situar en la presidencia a la "continuidad" que, a su juicio, representan las opciones que encabezan "las dos viudas y el hijo adoptivo", en referencia a María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado.

En una entrevista en Canal Sur Radio, García-Margallo ha asegurado que ha concurrido a este proceso para plantear "una refundación del partido y un programa de regeneración de España" mientras que el "resto de candidatos parece que está en la pura sustitución de Rajoy dentro del propio partido" en el marco de unas "elecciones dentro de la familia, con las dos viudas y el hijo adoptivo, que no han ofrecido ningún programa de regeneración ni ninguna idea de España y en la que cada uno va a lo suyo".

Preguntado por si contempla acuerdos con otros candidatos tras la votación de los militantes este jueves, el ex ministro de Asuntos Exteriores ha querido dejar claro que "solamente me puedo entender sobre la base de proyectos y programas porque lo demás me interesa muy poco" y ha insistido en que aspira a una "revolución tranquila" dentro del PP porque "si se apuesta por la continuidad que representan el resto de candidatos será la muerte por inanición de este partido".

"Pensar que las mismas fórmulas que nos han llevado a una moción de censura y a la desafección de los ciudadanos produzcan resultados diferentes es algo que contradice hasta la química", ha subrayado García-Margallo, que ha reprochado a Cospedal, Sáenz de Santamaría y Casado que quieran "controlar el poder" pero no aclaren "para dirigir el partido a dónde ni para servir a España de qué manera".

"Más discurriendo por libre que en un puesto orgánico"

Tras apuntar que se ve más "discurriendo por libre que en un puesto orgánico" si no logra el apoyo mayoritario a su proyecto porque "interés por puestos orgánicos no he tenido nunca", García-Margallo ha criticado el "fraude democrático" que supone que no se celebre un debate entre los candidatos.

"Pedir a los militantes que elijan sin que los candidatos hayan podido confrontar sus ideas para que puedan votar con conocimiento de causa, que ya son mayorcitos, me parece un contrasentido con el mensaje de abrir el partido y ser transparentes para unir la pluralidad de un partido diverso", ha concluido.