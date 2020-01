Marlaska agita el Ministerio del Interior

Diecinueve meses después de ser nombrado por primera vez ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha configurado un equipo a su medida con la destitución de su número dos y del director de la Guardia Civil y el ascenso del que es su mano derecha, hasta ahora su jefe de gabinete.

Horas después del primer Consejo de Ministros, Marlaska cesó a la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella. Un nombramiento que en junio de 2018 le fue impuesto por Ferraz y que salía del Congreso.

Aunque la gestión al frente de la Secretaría de Estado no ha sido puesta en cuestión, fuentes del entorno del departamento aseguran que Marlaska no ha tenido especial química con Botella y ha preferido que sea su jefe de gabinete, el también juez Rafael Pérez, quien asuma el motor de Interior.

La destitución al frente de la Guardia Civil de Félix Azón, también juez, era la más previsible, toda vez que las relaciones del ministro no han sido del todo buenas ni con el propio director ni con los mandos del instituto armado.

Varios han sido los desencuentros, como la destitución del que fuera coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí después de que enviara, sin informar previamente, un correo electrónico a las distintas unidades informando de que se habían agotado la caja de fondos reservados de la UCO, por lo que se suspendían las actividades de esa partida. Su cese fue fulminante. Pero si algo molestó a los mandos fue que el puesto de jefe del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaria de Estado de Seguridad recayera en un policía, el comisario José Antonio Rodríguez González, cuando siempre lo ostentaba un guardia civil.

Las fuentes consultadas no descartan que en la destitución de Azón haya pesado la operación de la Guardia Civil contra miembros de los CDR, toda vez que el ministro no fue informado de la envergadura de esa intervención. Aún no se conoce quién lo sustituirá.

El último cese fue el de su jefa de prensa, Mar Hedo, que sorprendió a los medios de comunicación, con los que ha mantenido un trato exquisito.

Se mantienen, por ahora, la subsecretaria, Isabel Goicoechea; el director de la Policía Nacional, Francisco Pardo; el de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz; el de Tráfico, Pere Navarro, y el de Protección Civil, Alberto Herrera.