Mascarillas y guantes de todo a cien pagan yates y ferraris

Es curioso: hace sólo un año el PP le tocaba las palmas a Rutte cuando anunció que vigilaría de cerca el uso que hacía España de los fondos europeos. Fue cuando el ex ministro Camuñas dijo aquello de "hoy he leído en un periódico que Rutte el holandés es un hijo de puta pero que va a vigilar estrechamente la concesión y la aplicación de los fondos europeos a España (...) ¡Gracias a Dios, bendito Rutte!", entre risas de Pablo Casado, quien aplaudía que los conservadores de Países Bajos nos apretaran el dogal.

Parece que la salida de Merkel de la Cancillería alemana ha relajado al resto de sus émulos, como si Rotenmeier ya no los vigilara de cerca. El control del Gobierno germano por los socialdemócratas -junto a verdes y liberales, esas cosas que ocurren en Europa- unido a que la cartera de Economía en Holanda la maneja Sigrid Kaag, una liberal progresista en la corte de los liberales conservadores de Mark Rutte, ha obrado algo parecido a un milagro. Y no es otro que el documento firmado por la ministra española de Economía, Nadia Calviño, junto a su homologa Kaag, que es de facto una renuncia al austericidio a cambio de una exigencia de disciplina y responsabilidad fiscal a los países receptores de fondos. La iniciativa supone tres cosas: un cuestionamiento al sacrosanto plan de estabilidad, el fin de la austeridad a cualquier precio y la inauguración de un tiempo político en el que los bloques tradicionales (países frugales -del norte y ricos- frente a los países del sur -expansionistas y pobres o menos ricos-) pueden trabajar juntos y no enfrentados por meras posiciones económicas. O sea, los que quieren más y reclaman flexibilidad frente a los que quieren poner menos y exigen más rigidez en las normas fiscales.

Alberto Núñez Feijóo ha comenzado ya su carrera hacia la presidencia. Lo hizo el jueves en Moncloa entrevistándose con Pedro Sánchez. Del acuerdo sale una disposición esperanzadora a pactar la renovación del CGPJ, que lleva tres años caducado, si bien no hay compromisos concretos. No aclaró si mantendrá la idea de que 12 de los 20 miembros sean elegidos por los jueces. Y sale una negativa a apoyar el decreto de medidas para paliar las consecuencias de la guerra por la decisión del presidente del Gobierno a una bajada contundente de impuestos, especialmente del IRPF. Feijóo ha hecho lo correcto. Haber condicionado la negociación para renovar el gobierno de los jueces a la bajada de impuestos habría sido un error: lo primero es un mandato constitucional que obliga al PP pese lo exótico del bloqueo propiciado por su anterior dirección; lo segundo es una decisión política. Sánchez, dispuesto a estudiar la propuesta del líder del PP de utilizar el 7% de los fondos europeos para sufragar deducciones fiscales aunque tal idea parece colisionar con el mandato de los fondos, entenderá que Feijóo no le va a regalar el voto sin algo a cambio. El presidente deberá emplearse a fondo para liderar una mayoría parlamentaria extramuros de su bloque de apoyos parlamentarios en un momento como éste.

Pero la pregunta añadida es por qué ocurren estas cosas en Madrid. Fácil: porque el PP desde los tiempos de Esperanza Aguirre ha creado un caldo de cultivo que facilita y anima a especuladores de toda laya a asaltar los presupuestos públicos a través de mil subterfugios. No es literatura. Los tres últimos presidentes autonómicos estuvieron imputados -no de ellos incluso en prisión- por distintos delitos. Y hay decenas de alcaldes, concejales, consejeros y cargos políticos condenados o inmersos en procesos de corrupción. Así, los del yate y los Lamborghini piensan que todo el oso y el madroño es orégano.

Breverías

1. El Sahara, arena del desierto en el zapato de Sánchez

Pedro Sánchez habrá recuperado las relaciones con Marruecos para España pero el Congreso está en contra del precio pagado, la opinión pública parece que mayoritariamente también y la empatía social con el pueblo saharui sigue intacta. Así es la política y la realpolitik. Cierto que es un tema que irá desinflamándose con el tiempo y que ofrecerá relevantes contrapartidas a España, pero social y políticamente es una derrota contundente. Ver a los saharauis en manos de un Gobierno como el marroquí no lo apoya nadie. Salvo el PSOE, el resto de grupos o apoyaron o se abstuvieron en la reprobación al cambio de posición. Pedro Sánchez, invitado por Mohamed VI a al iftar, la comida en la que rompen el ayuno del ramadán, ha empezado a oficiar el nuevo tiempo tras diez meses de ruptura de relaciones con Marruecos. Habrá una cumbre bilateral antes de que finalice el año, se recupera la normalidad en las rutas marítimas, aéreas y terrestres, se reabre la aduana comercial de Melilla y se instala una en Ceuta. Y, por supuesto, no habrá mas desbordamiento de inmigrantes en el Tarajal… hasta la próxima crisis. Aunque ese asunto no se recoge en el comunicado oficial, claro está. Y a la espera de Argelia.

2. La banalización del nazismo

El diputado de Vox José María Sánchez, en un ejercicio propio de su condición de parlamentario de extrema derecha, comparó al presidente del Gobierno con Hitler y al ministro de la Presencia, Félix Bolaños, con Goebbels. El mismo personaje, que había llamado bruja a una ministra, dijo que Bolaños estaba al servicio "de un sujeto" similar al führer. Más allá del despropósito que supone la declaración y la inexistencia de similitud alguna, lo más grave es la banalización del nazismo y la desconsideración hacia los millones de víctimas que causó. El nazismo no puede ser moneda de insulto corriente. Cómo será la cosa que incluso la deslenguada Rocío Monasterio llamó a su compañero a algo parecido a la prudencia.



3. Se prohíbe fumar

El Ayuntamiento de Barcelona ha declarado sus playas, definitivamente, libre de humos. Desde julio ya no se podrá fumar en ninguna de ellas. Muchas de las prohibiciones y limitaciones que impuso el Covid están llamadas a consolidarse. Entre ellas, la prohibición de fumar en las terrazas de los bares. Aunque esta última es una decisión de las comunidades autonomías. En Madrid, por ejemplo, reserva global de la libertad, sí es posible hacerlo. El delicado balanceo entre derechos -el de fumar y el de no ser contaminado con el humo del tabaco- están en franco desequilibrio a favor de los no fumadores. Y parece lógico, aunque las autoridades deberían arbitrar algún sistema que permita a los fumadores disfrutar también de su derecho sin menoscabar el del aire limpio. So pena que lo que se haya dictado definitivamente es la prohibición de fumar salvo en los domicilios particulares, algo que ocurre ya en algunos países declarados libres de humos.