La Mesa del Congreso rechaza nuevas peticiones para investigar al Rey emérito

La Mesa del Congreso ha rechazado nuevas iniciativas de varios partidos políticos para investigar el patrimonio del Rey emérito o las posibles irregularidades fiscales que haya podido cometer, y el PSOE ha recordado que estas investigaciones deben llevarse a cabo en el ámbito de la fiscalía.

La Mesa del Congreso ha decidido no admitir a trámite las comparecencias de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; del director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón; y del Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, en base al artículo 95 de la Ley General Tributaria, que impide ofrecer datos tributarios privados.

Además se han rechazado varias preguntas sobre las regularizaciones fiscales de Juan Carlos I y otras han pedido que sean reformuladas, según el criterio de los letrados.

El secretario general del grupo socialista del Congreso, Rafael Simancas, ha recordado tras la reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso que la colaboración del Gobierno y del PSOE con la justicia "está acreditada" y ha insistido en que cualquier investigación al rey emérito debe enmarcarse en el ámbito judicial y no parlamentario.

"Las investigaciones sobre presuntas irregularidades sobre las actividades económicas del rey emérito se desarrollan en el ámbito de la fiscalía, ese su sitio. Aquí estamos para contestar, pero si hay que solicitar comparecencias de Hacienda o de la AEAT (Agencia de Administración Tributaria) para conocer datos tributarios personales, la ley lo prohíbe", ha señalado.

Simancas ha reiterado que "el Gobierno colabora con la justicia y la fiscalía pero no puede incumplir la ley".

Podemos sigue a la carga

El rechazo del Congreso a estas iniciativas este martes se produce el mismo día en el que los socios de Gobierno de Pedro Sánchez han vuelto a registrar la petición de una comisión de investigación de "la trama vinculada a las presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por miembros de la casa real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí".

ERC, EH-Bildu, JxCat, la CUP, PdeCat, BNG, Compromís, PNV y Más País ya habían solicitado cerca de una docena de veces una comisión de investigación al respecto.

En esta ocasión es probable que la propuesta de comisión vuelva a ser rechazada por el PSOE, el PP, Ciudadanos y Vox.

La portavoz del grupo parlamentario del PP, Cuca Gamarra, ha señalado hoy que "en lo que respecta al posicionamiento del PP sobre estas comisiones sigue siendo el mismo".

Desde Ciudadanos, la presidenta del partido, Inés Arrimadas, ha rechazado los comportamientos del rey emérito "como así lo manifiesta la mayoría de los ciudadanos" pero ha evitado pronunciarse sobre si Cs apoyaría la creación de esta comisión.

"Evidentemente, no podemos responder a situaciones que no se han producido aún", ha dicho tras señalar que "somos claros y diáfanos al decir que no hay justicia para ese sentimiento de decepción frente a ese tipo de comportamientos".

Arrimadas ha puntualizado que "sin complejos" reconoce el papel de Juan Carlos I durante la Transición, pero ha insistido en que "a millones de españoles las otras conductas les parecen decepcionantes".

Frente al comportamiento del rey emérito ha puesto en valor la "ejemplaridad" del rey Felipe VI, "ejemplo de renovación dentro de la casa real".

Por otra parte, Unidas Podemos, que no se ha alineado en la petición de comisión de investigación planteada por los socios del Gobierno, no ha descartado solicitar una comisión más específica desde el año en el que Juan Carlos I abdicó hasta 2020.

El diputado de En Comú Podem Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso, ha señalado que es "increíble" el rechazo de las iniciativas analizadas hoy "con el argumento de la protección de datos" y ha recalcado que los actos privados del Rey emérito no pueden estar cubiertos por la inviolabilidad.

Montero defiende a Hacienda

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha negado que haya pasividad en Hacienda en relación con las regularizaciones que ha presentado el Rey emérito y ha advertido de que estas "no terminan ningún proceso", sino que la Agencia Tributaria actuará como con cualquier contribuyente comprobando si la regularización que ha presentado Don Juan Carlos es "completa y veraz".

Así lo ha afirmado Montero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por las denuncias de pasividad que ha realizado Unidas Podemos y otros partidos contra el Ministerio de Hacienda y en respuesta también a la denuncia de los Técnicos de Hacienda, que la semana pasada acusaron al Ministerio de no haber abierto una inspección fiscal al Rey emérito a pesar de toda la información que ha ido apareciendo sobre sus finanzas.

"Quiero afirmar con rotundidad que es falso que el Ministerio de Hacienda hubiera tenido conocimiento de cualquier tipo de información que no haya dado lugar a las actuaciones habituales que se hacen por parte de todos los contribuyentes", ha espetado la ministra al inicio de su respuesta.

Aviso de los inspectores

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha salido este martes al paso de las acusaciones de un supuesto trato de favor al Rey emérito tras conocerse la semana pasada la segunda regulación fiscal por parte de Don Juan Carlos, insistiendo en que es secreto a quién se investiga y advirtiendo de que el paso dado por el padre de Felipe VI podría no impedir su procesamiento por delitos fiscales si la Fiscalía le hubiera notificado ya la apertura de diligencias de investigación en su contra.

En este sentido y por lo que se refiere al carácter voluntario de las regularizaciones fiscales realizadas por Don Juan Carlos con vistas a impedir "la persecución de los delitos fiscales", la Asociación de Inspectores ha recordado que debe procederse "al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria (incluyendo los intereses de demora y recargos que correspondiesen), antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones, denuncias o diligencias por parte de la AEAT, del Ministerio Fiscal o del juez de Instrucción".