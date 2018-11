Moncloa insta al ‘Govern’ a desbloquear los Presupuestos ante la presión callejera

"Por una parte acusan al Gobierno de España y al resto del Estado de no aportar recursos suficientes para Cataluña, pero por otra parte se niegan a apoyar los Presupuestos o intentan plantear cuestiones que saben que el Gobierno no va a apoyar y, por tanto, se autoexcluyen del debate", explicó.

También insistió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero , que espera que la protestas contra los recortes lleven a los independentistas a reflexionar sobre la necesidad de que apoyen los Presupuestos para 2019 porque, a su juicio, "no tienen excusa" para no hacerlo.

Un total de 48 jueces se han marchado de Cataluña este año, casi doble que en 2017

Un total de 48 jueces se han trasladado fuera de Cataluña este año, lo que supone casi el doble que en 2017, cuando lo hicieron 25, según el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, que admite que hay “escenarios” que impiden ejercer con “serenidad”. Barrientos presentó este jueves la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2017 en la Comisión de Justicia del Parlament, entre advertencias de los grupos de Cs y PP por el “acoso” que creen que sufren los jueces en Cataluña y críticas de JxCat y ERC a la independencia judicial en España. En su comparecencia, el presidente del TSJC expuso datos que revelan un aumento del número de jueces que optan por pedir el traslado fuera de Cataluña -una comunidad que históricamente cuenta con numerosos magistrados originarios de otras zonas de España-, aunque insistió en no establecer “ninguna relación causal” entre esa salida y la situación política catalana. No obstante, Barrientos reconoció que, pese a que ningún juez le ha transmitido haber recibido “amenazas explícitas”, existen “escenarios que no son propicios para que un juez actúe con la serenidad necesaria”. “Hay un estado de las cosas del que debemos ser todos conscientes que puede dificultar o dificulta que algunos jueces desempeñen su labor con la serenidad que necesitan”, sostuvo el presidente del TSJC, que recordó que este mismo jueves pad¡sado, el juez de Puigderdà (Gerona) que debía interrogar a un investigado por una protesta ante la casa del juez Pablo Llarena tuvo que entrar y salir “con una especie de camuflaje” del edificio judicial. Según los datos que ha facilitado Barrientos, en 2017 fueron destinados a Cataluña 32 jueces, de los que seis lo hicieron voluntariamente, mientras que en lo que va de año sólo tres de los 19 que han sido trasladados a esta comunidad habían pedido esa plaza.