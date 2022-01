Montero acusa al PP de anhelar la "penuria" para llegar a La Moncloa

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que el PP está practicando una política perjudicial para España que desea que el país viva "penuria, sacrificios y dificultades" con el fin de poder llegar a la Moncloa, una actitud que vaticina que acabará pasándole factura. Montero, en una entrevista a Efe, resaltó también los resultados "exitosos" de la colaboración entre los socios del Gobierno y señaló que, lejos de temer que el proyecto que aspira a encabezar Yolanda Díaz perjudique al PSOE, puede servir para seguir sumando fuerzas.

Lamentó la ministra que el PP se haya descartado de todo lo que pudiera implicar bienestar para el país y lo acusó de haber practicado una política "muy perjudicial" para España y también para sus propios intereses, consistente en que cuanto peor le fuera al país, mejor le iría a ese partido. Una actitud que recuerda que sigue practicando incluso fuera de España. "Es como si no quisiera que llegaran los 140.000 millones de euros (en fondos europeos) a España, dinero imprescindible gobierne el PSOE, el PP o cualquier otro", apuntó antes de recriminar al partido de Pablo Casado mandar mensajes de desconfianza e inestabilidad que no se corresponden con la realidad.

Ese cree que era su "deseo oculto, que realmente a España no le fuera bien, que el Gobierno fracasara y, por tanto, el país viviera mayor penuria, sacrificios y dificultades y, a lomos de ello, poder llegar a La Moncloa".

Pero esa actitud auguró que "pasará factura" al PP porque ningún ciudadano puede entender que en los peores momentos para el país y para las familias, el principal partido de la oposición y que ha llegado a gobernar, no haya arrimado el hombro y se haya dedicado a "poner chinas en el camino" para que España no saliera de una situación tan complicada.

Otra crítica al PP la dirigió al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por adelantar las elecciones autonómicas al 13 de febrero, cuando es necesario concentrar esfuerzos en combatir la sexta ola de la pandemia y consolidar el crecimiento económico, sostuvo. "No me parece responsable una convocatoria electoral justo en este momento, que no tocaba y que se hace -dijo- por un interés puramente tacticista". Ese adelanto electoral la lleva también a arremeter contra Ciudadanos, al acusar este partido al PP de haberle "echado a patadas" del Gobierno castellano-leonés mientras le sigue sosteniendo en otras comunidades y ayuntamientos.

Tras dos años de trabajo del Gobierno de coalición, la ministra hizo un balance muy positivo del trabajo común entre los socios. "Los datos, los resultados, las cifras, ponen de manifiesto que ha sido claramente exitoso", recalcío, poniendo como ejemplo los 71 reales decretos y 47 leyes que se han tramitado a mitad de legislatura. A su juicio, todos han aprendido mucho del Gobierno de coalición y confesó que ha podido comprobar que la colaboración se ha desarrollado con menos dificultades de las que preveía.

Montero aseguró que no teme "en absoluto" que el proyecto que pretende encabezar la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pueda comer terreno electoral al PSOE. Recalcó que su partido intentará seducir al electorado que se sitúa a la izquierda del PSOE, pero defiende que haya una opción política que aglutine a los que no pueda convencer. "Es bueno, conveniente y ayuda a conseguir los objetivos que tenemos marcados que haya una aglutinación en ese espacio político para que esos resultados electorales al final puedan sumar", añadió.

Montero, que evitó referirse desde el inicio de las investigaciones al Rey emérito a su situación fiscal, sigue la línea del Gobierno de remitir a la Casa Real la posibilidad de que el padre de Felipe VI regrese a España.