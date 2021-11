Odón Elorza se desmarca del PSOE y no vota a Arnaldo para el Constitucional

El diputado del PSOE Odón Elorza se ha desmarcado de la disciplina de voto del PSOE y no ha votado al candidato a propuesta del PP Enrique Arnaldo como consejero del Tribunal Constitucional. En su cuenta de Twitter, Elorza ha señalado que tras una reunión con la dirección del Grupo Socialista en la que ha explicado su posición de cara a la votación, "he efectuado con responsabilidad el voto telemático en el que NO he apoyado al Sr. Arnaldo, en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del TC y Congreso".

El Pleno del Congreso aprobará este jueves con toda probabilidad los nombramientos del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas y de los cuatro magistrados del Constitucional, incluido Enrique Arnaldo, pese a la críticas internas en el PSOE y Unidas Podemos por su colaboración con FAES y aparecer en los sumarios de Palma Arena y Lezo. De esta forma, el diputado socialista se ha desmarcado del pacto que PSOE y PP han hecho para desbloquear la renovación de los órganos constitucionales.

La oposición de Elorza a Arnaldo se produce cuando otras parlamentarias de Unidas Podemos, como Gloria Elizo y Meri Pita, también habían mostrado su rechazo a este candidato, aunque ninguna de ellas ha desvelado su posicionamiento final. Fuentes de Unidas Podemos han señalado que ya han votado todos los diputados y han subrayado que no desvelarán ningún sentido de voto por ser secreto.

De momento ERC, PNV y EH Bildu, socios parlamentarios del Gobierno de coalición, así como PDeCAT, CUP, Junts y BNG han plantado al Gobierno de coalición y se ausentarán en el debate sobre la elección de los órganos constitucionales y no votarán a los magistrados ni del Tribunal Constitucional ni del Tribunal de Cuentas.

El PSOE estudia sancionar a Elorza

Fuentes socialistas han anunciado que tras conocer la postura del voto de Elorza respecto a los nombramientos de miembros para el Tribunal Constitucional, "la dirección de grupo estudiará en los próximos días el caso y tomará una decisión al respecto".

Las mismas fuentes han dicho que contemplan la posibilidad de multarlo pese a que el voto era telemático y secreto, ya que el propio diputado "ha manifestado públicamente" que no ha votado a Arnaldo.

En diciembre de 2016 el comité director del PSOE sancionó con 600 euros a los diputados que rompieron la disciplina del grupo votando en contra de la investidura de Mariano Rajoy, por lo que Elorza podría enfrentarse a una multa parecida.

Por su parte, Elorza ha señalado que tenía la decisión de que no votaría a Arnaldo "muy clara", pero que no podía comunicarla hasta después de emitir la papeleta telemática por respeto a sus compañeros y para no condicionar otros posicionamientos. El diputado socialista es consciente de que podría ser sancionado y espera la decisión de la dirección.

En la bancada del PSOE quien había manifestado públicamente su contrariedad por este nombramiento había sido el propio Elorza, que cuestionó el "claro partidismo político" de Arnaldo en su comparecencia en la comisión de nombramientos del Congreso e insistió posteriormente en entrevistas en su falta de "ejemplaridad".