Ortuzar ataca a PP y C's por querer "echar" al PNV del Congreso

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, acusó ayer al presidente del PP, Pablo Casado, de intentar apuntarse al "pucherazo" del líder de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, para "retorcer" la Ley Electoral y hacer un Congreso "a su medida". "Quieren echarnos de Madrid", aseguró, para apuntar que, si no los quieren en la Cámara Baja, "qué pintan" entonces los vascos en el Estado español. Durante su intervención en el acto celebrado en Bilbao para conmemorar el 123 aniversario del PNV, Ortuzar se refirió también al rechazo en el Congreso del techo de gasto propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, y señaló que no sabe "para qué se cargaron a Rajoy, si no dan oportunidades a otros".

De la propuesta de reforma electoral, destacó que "primero fue Rivera, no he dicho Primo de Rivera", el que la planteó, pretendiendo "cambiar las reglas de juego" y ahora se suma Casado a esta idea.

El dirigente jeltzale afirmó que "no pueden soportar aquellos titulares que, en medio de la reciente crisis política madrileña, decían España en manos del PNV" y los quieren "echar" porque "les molestan". "Menuda manera que tienen éstos de integrar. Eliminándote", denunció. En este sentido, advirtió de que estarán en las Cortes Generales siempre que los vascos "le mandaten" para ir allí.

Ortuzar se preguntó "¿dónde ha quedado aquella España crisol de pueblos y nación de naciones que hasta Fraga defendía en la ponencia constitucional?". "¿Cómo se integra a un pueblo si se busca eliminar a sus expresiones políticas mayoritarias? Y nos quieren apartar especialmente a nosotros que, justo este año, hacemos un siglo, cien años, de presencia en el Congreso", afirmó.

Asimismo, remarcó que "siempre que ha habido algún momento crítico en la política española, el PNV ha estado allí, no se ha puesto nunca de perfil, tampoco lo hemos hecho ahora, ni lo haremos en el futuro".