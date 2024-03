Ortuzar se lanza a por los indecisos para evitar la “agenda oculta” de Bildu

Un Aberri Eguna especial con las elecciones vascas a la vuelta de la esquina, en tres semanas. Los dos aspirantes al triunfo, PNV y EH Bildu, celebraron el Día de la Patria claramente en modo electoral, con los primeros haciendo un llamamiento a los indecisos y los segundos reclamando llegar al Gobierno para luego reivindicar la independencia.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, pidió a su militancia que "movilice el voto a tope" cara al 21-A y sugirió que Bildu tiene "una agenda oculta con sus verdaderas intenciones", que pondrá en marcha si gobierna. En Bilbao, Ortuzar admitó que "la cosa está reñida", en referencia al empate técnico con Bildu que auguran las encuestas, pero se mostró seguro de que el PNV ganará las elecciones. "El asunto es cómo y por cuánto... hay que llegar a los indecisos para ganar con claridad", dijo.

Resaltó que "lo que está en juego no es si PNV es más que Bildu o Bildu más que el PNV. Esa es una lectura muy simplista. Lo que está en juego en la respuesta de las instituciones de Euskadi para garantizar progreso y bienestar". "Y no es lo mismo un gobierno que otro, no es lo mismo un partido que otro", afirmó.

Destacó que en la precampaña electoral el PNV "está mostrando sus cartas y propuestas para cada reto", pero otras opciones, en referencia a EH Bildu "hablan mucho y dicen poco; si algo les obliga a posicionarse y creen que les puede ir mal electoralmente, lo meten en el cajón".

"No vaya a ser –añadió– que la gente piense y se pregunte: ¿pero cuánto han cambiado estos? ¿Ya será de verdad? ¿No tendrán por ahí una agenda oculta, una agenda con sus verdaderas intenciones, que es la que luego pondrían en marcha si gobiernan, como pasó en Guipúzcoa?", cuestionó. El líder del PNV comparó a EH Bildu con una vaca de su abuelo, que "daba mucha leche, pero luego pegaba una patada al balde y... ¡adiós!, ya no servía para nada" y subrayó que "igual ahora dicen (Bildu) que quieren hacer yogur sin calorías, eso sí, con la leche que ha ordeñado el PNV, pero si consiguen el poder vuelven a la patada al balde".

En el acto también intervino el lehendakari, Iñigo Urkullu, en su último Aberri Eguna al frente del Gobierno vasco, y que recibió una gran ovación. El candidato del PNV, Imanol Pradales, también se refirió a EH Bildu, sin citarlo, para decir que en las elecciones "hay que elegir entre dos modelos: para ir a mejor o para ir a peor".

Mientras, en Pamplona, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, defendió que "la independencia no llegará si antes no llegamos a los gobiernos" y destacó que la coalición abertzale tiene "vocación de alternativa de Gobierno" para demostrar que "éste es un país que tiene un proyecto nacional de soberanía al servicio de las mayorías sociales". Así lo afirmó durante su intervención en el acto político que Bildu celebró en la capital navarra con motivo del Aberri Eguna como punto final a una manifestación en la que participaron alrededor de 15.000 personas, donde no faltó el candidato abertzale a lehendakari, Pello Otxandiano.

Otegi destacó que, frente a quienes el Aberri Eguna es "algo del pasado", "una incongruencia histórica" o una "costumbre", Bildu celebra todos los años este día "para hacer una negación radical, democrática y popular" a que "haya dos estados que pretendan decidir por nosotros y por nosotras". Subrayó que "formamos parte de un proyecto nacional que tiene vocación de alternativa de Gobierno" pero, especialmente, una "vocación de estado soberano, de estado independiente y de República Vasca". E incidió en la necesidad de "alcanzar los gobiernos" para "demostrar que los independentistas somos capaces de mantener nuestro orgullo por nuestra vieja nación", poniendo como ejemplo "grandes movilizaciones de pensionistas o una huelga feminista".