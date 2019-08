Otegi: "Hay 250 presos y habrá 250 recibimientos"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, avisó de que la izquierda abertzale no acepta que le digan si puede o no hacer recibimientos a presos de ETA que salen de prisión, si no se da "una solución constructiva" en materia penitenciaria, y aseguró que "hay 250 presos y habrá 250 recibimientos". "No estamos dispuestos a que nos digan a quién podemos recibir ni a quién podemos abrazar", afirmó Otegi en Radio Euskadi. El líder de Bildu recordó que "ha habido 60 denuncias a la Audiencia Nacional sobre recibimientos a presos que salen de la cárcel y todas han sido archivadas" porque el tribunal considera que "no existe delito punible" en ellos.

Esos actos los organizan familiares y amigos de los presos, pero "no lo hacen para humillar a nadie, sino para recibir a una persona que viene a su pueblo", dijo.

"Cuando yo llegué a Elgóibar, la plaza de mi pueblo estaba llena y había miles de personas", pero "no todos estaban de acuerdo con mi trayectoria política" ya que "se me acercaron gente del PSOE, del PP y del PNV" y "me dijeron que, independientemente de que no comulgaran con mis ideas, se alegraban de que estuviera en la calle", apuntó. Para Otegi, quienes vuelven a sacar el debate "son quienes tratan de obstaculizar el proceso de convivencia".

Desde el departamento de Lehendakaritza del Gobierno vasco señalaron que el problema es "la ostentación pública y política" de esos actos. Subrayó que "por sensibilidad y respeto al dolor de las víctimas debería dejarse de hacer ostentación pública y política de los recibimientos a los ex presos". A su juicio, interpretar las críticas a esos actos "como una prohibición del derecho al abrazo es un ejercicio de demagogia de alta intensidad".

Paralelamente, la diputada del PP y secretaria del área de Estudios y Programas de la Ejecutiva del partido, Edurne Uriarte, exigió a la Fiscalía "una respuesta rápida y contundente" contra Otegi. Al conocer sus palabras, la miembro de la Ejecutiva nacional del Partido Popular opinó que "esto exige una respuesta rápida y contundente de la Fiscalía".