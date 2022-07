PNV y ERC ponen tareas a Sánchez para que se aplique en septiembre

El PNV y ERC, socios prioritarios de Pedro Sánchez en la legislatura, ponen tareas al presidente del Gobierno para que se aplique en septiembre, cuando quedará poco más de un año para las elecciones generales, si no media adelanto, y nueve meses para las citas con las urnas para elegir a los alcaldes y a algunos dirigentes regionales.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, pidió a Sánchez que aproveche agosto y "agilice el cumplimiento de todas y cada una las competencias recogidas en el Estatuto" vasco, para "reconducir" su relación y que pueda seguir contando con "la lealtad" del grupo nacionalista. En su intervención en el acto de conmemoración del 127 aniversario de la fundación de su partido, Ortuzar, ante la estatua que honra la figura de Sabino Arana en la capital vizcanína, avisó al jefe delEjecutivo de que "septiembre está a la vuelta de la esquina" y confió en que cumpla lo que pactado con PNV. "Estamos a tiempo", dijo.

Reprochó "las contradicciones" de Sánchez, que niega problemas con sus socios de legislatura y después "muestran que hay problemas externos e internos" que van "más allá de ese empeño un tanto pueril en demostrar más perfil izquierdista que nadie". El PNV apostó por el actual Ejecutivo, dijo, y "somos leales y cumplimos nuestros compromisos", así como "partidarios de dar la máxima estabilidad a las instituciones en un momento económico tan complicado".

Según reflexionó, "hay una mayoría suficiente para hacer cosas" y hay que "aprovechar el tiempo y promover reformas de calado, no medidas cosméticas como la última ocurrencia de la corbata", lamentó. Afirmó que "el PNV va dar todo su apoyo y saber hacer" al Gobierno para adoptar las medidas necesarias para paliar la crisis. "Sólo pedimos la misma actitud hacia el PNV. Que se cumplan los acuerdos. Que se agilice el traspaso de todas las competencias pendientes del Estatuto. No puede quedar ninguna. Por encima del Estatuto no hay nada, ni leyes ni interpretaciones".

"Hay tiempo", dijo, "para reconducir la situación", pero "Sánchez y su equipo deben pasar de las buenas pero huecas palabras a los hechos. Septiembre está a la vuelta de la esquina; esperemos que esta vez sí aprueben el examen que vamos a hacerles y ellos tienen que poner algo", subrayó. Además, Ortuzar avisó: "No os gastéis todo en vacaciones. Dejad algo para el otoño por si vienen mal dadas".

Paralelamente, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, condicionó el apoyo de su partido a los próximos Presupuestos Generales del Estado y otras leyes a que el Gobierno de Sánchez "haga los deberes" y cumpla, por ejemplo, los "compromisos" adquiridos en la mesa de diálogo. La republicana se felicitó por los "pasos adelante" dados en la última reunión, aunque es consciente de que deberán concretarse en hechos en los próximos meses.

Por ello, advirtió a Sánchez de que, si quiere contar con el apoyo de ERC en las Cortes, antes deberá presentar pruebas de cumplimiento de los acuerdos. "Cuando venga el presidente Sánchez a buscar los votos de ERC por los presupuestos o por lo que sea, deberá venir con los deberes hechos y con compromisos cumplidos", remarcó.

ERC siempre estará, dijo, dispuesta a "negociar lo que haga falta si permite avanzar como sociedad o disponer de más recursos para invertirlos en la ciudadanía" o impulsar "leyes progresistas". Pero no está dispuesta a ofrecer un "cheque en blanco" a Sánchez: "Si quiere el apoyo de ERC en leyes o presupuestos, deberá venir con los deberes hechos y dar pasos adelante en la carpetas abiertas".

Vilalta es optimista para que los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo cristalicen pronto en hechos concretos que permitan avanzar en la "desjudicialización" de la política.