El PNV espera que el PSOE cumpla con su palabra y no pacte el Gobierno vasco con Bildu

El responsable institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha apostado por la reedición del pacto con el PSE-EE si dan los números y ha confiado en que el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, cumpla su palabra de no alcanzar acuerdos de gobierno con EH Bildu.

En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, Mediavilla ha considerado que el PSE-EE ha dotado, junto al PNV, de una estabilidad "muy relevante" a la actividad política e institucional del País Vasco. Por ello, ha apostado por que, si es posible, tras las elecciones al Parlamento vasco, la coalición de Gobierno entre jeltzales y socialistas se reedite.

En su opinión, este pacto entre diferentes "ha sido bueno para el país", y cree que en este momento "es muy difícil encontrar otras fórmulas" de alianza "que den el mismo grado de estabilidad y de tranquilidad a la política para hacerla viable". "Cuando las fórmulas son positivas, extrañamente se cambian", ha indicado. Mediavilla confía en que los resultados de los comicios vascos, si la ciudadanía "decide respaldar, cuando toque, el liderazgo del PNV", les permitan "mantener una política de alianzas" con el PSE-EE.

Pamplona

En cuanto al apoyo del PSN a la moción de censura que ha desbancado a la alcaldesa de Pamplona de UPN, Cristina Ibarrola, en favor de Joseba Asirón, de Bildu, ha considerado que ha sido "un ejercicio puntual" argumentado en la "parálisis en el Ayuntamiento de Iruña", y ha recordado que también la ha respaldado el PNV a través de Geroa Bai. "No creo que sea nada característico o especial, pero sí habrá que tener en cuenta los acuerdos y apoyos que en este momento se están dando en todas partes. Como la política es tan variable, habrá que estar con un ojo atento a la situación global", ha subrayado.

Por ello, ha dicho que no tiene por qué desconfiar de las afirmaciones de Eneko Andueza, que ha descartado acuerdos de gobierno en Euskadi con EH Bildu, aunque ha especificado que "él sabrá el nivel de compromiso que tienen sus palabras". En esta línea, ha recordado que Patxi López, en su momento, realizó una "promesa de carácter electoral" de no pactar con el PP y después gobernó Euskadi con su respaldo. "Esperemos que sean situaciones pasadas y que, como tal, más vale aprender de lo anterior a no buscar tres pies al gato", ha indicado.

Preguntado por si teme un hipotético sorpasso de Bildu, ha admitido que al PNV "siempre le preocupa que la ciudadanía le respalde en sus políticas y propuestas. "Que exista sorpasso o no, será la ciudadanía la que determine quién le representa mejor. Nosotros creemos que la gente, la ciudadanía y las urnas nunca se equivocan", ha mantenido.

Elecciones adelantadas

En todo caso, sí ha reconocido que "en cierta medida" están preocupados porque "las posibilidades de grandes mayorías en el país van a ser muy difíciles". "Confiamos en que somos un partido referente para todos. Creemos que tenemos una opción programática y vamos a tener los mejores candidatos para llevarla a efecto. La confianza del PNV siempre está en su gente", ha asegurado.

Preguntado por un posible adelanto electoral, ha recordado que "eso está en manos" del Lehendakari, Íñigo Urkullu, porque es su prerrogativa la convocatoria de comicios. "Ya lo ha dicho él y nosotros lo asumimos al cien por cien, que hay una serie de materias que hay que terminar de llevar a cabo, como la recuperación de esas tres transferencias pendientes con el Gobierno central", ha indicado. En su opinión, el Lehendakari hará una evaluación del contexto político, "fundamentalmente en el Estado", porque "puede contagiar un ámbito de crispación que no sería bueno que se transfiriera al ámbito vasco".

Por otra parte, ha dicho que no cree que los cambios en el PNV respondan a que "exista un desgaste o pueda existir un relevo generacional como tal", sino que "las organizaciones políticas necesitan refresco para llevar adelante sus programas de manera efectiva, más volcada a la realidad de la gente, con nuevos ímpetus y bríos", y más en el caso de la formación jeltzale. "Lo lógico es que, teniendo en cuenta que el PNV tiene una base militante muy sólida, se produzcan refrescos y cambios en ámbitos institucionales e internos que permitan seguir dando pedales a esta bicicleta que necesita recorrer todavía muchos kilómetros", ha subrayado.

A su entender, "es bueno, positivo e incluso necesario que esos cambios se produzcan cada equis tiempo", y es uno de los elementos que "han dado continuidad y vida en todo este tiempo" al PNV porque "la continuidad de una cadena no se rompe nunca". El responsable institucional jeltzale ha hecho suya la decisión del EBB de proponer a Imanol Pradales como sucesor de Iñigo Urkullu, pero ha recordado que el proceso electoral interno en el partido no ha concluido.