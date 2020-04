El PNV augura "elecciones" si no se sella un pacto presupuestario

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, consideró que, en la actual crisis por el Covid-19 "no tiene ningún sentido especular con mayorías y frentes", aunque advirtió de que si los próximos Presupuestos Generales del Estado "no salen", desembocaría en una situación de "crisis gubernamental, y, probablemente, a elecciones", lo que "no sería el escenario más ideal".

En una entrevista a Radio Nacional, Esteban dijo, en relación al apoyo del PNV al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso, que "vamos a ver si salimos de esta crisis sanitaria, y luego de la crisis económica que se nos viene encima, y ver si se pueden poner las primeras piedras construyendo todo eso", porque, a su entender, "en estos momentos, juegos políticos con la que está cayendo ahora no toca, ni muchísimo menos". Según consideró, "ahora, especular con mayorías y frentes, no tiene ningún sentido". "Cuando salgamos de esto ya veremos cómo están las cosas, cómo está el propio Gobierno internamente, cuál es el posicionamiento de unos y otros partidos políticos y cómo estamos", señaló, para insistir en que "esto no toca". "Hay tensiones, evidentemente, y cuando haya algo que nos parezca más grave o que no nos guste, lo vamos a decir, y siempre diremos que hace falta más diálogo, pero, en estos momentos, especular hablando de política en el sentido de que existiera una normalidad no la hay", manifestó.

Tras señalar que "se está especulando mucho con grandes pactos", Esteban dijo que "la clave es los Presupuestos, y si éstos no salieran, nos abocaría muy probablemente a una crisis gubernamental, y, probablemente, a elecciones". A su juicio, en la situación "de la que ya venimos, pero en la que estamos, unas nuevas elecciones no sería el escenario más ideal".

Preguntado si el Gobierno central está negociando de cara a esas futuras cuentas, Esteban apuntó que "no están hablando de los presupuestos", y, en referencia a los Pactos de la Moncloa que Pedro Sánchez pretende reeditar, dijo que, "a día de hoy, no me consta, absolutamente nada, no hemos tenido una llamada".

"No sé si se va a hacer esta semana, qué día se van a hacer, cómo van a ser, no tengo ni la menor idea, y ya estamos en esa semana que supuestamente se iban a hacer", reconoció, para señalar que "lo que están absorbiendo todos es la gestión de la crisis sanitaria y, evidentemente, de la gestión del país alrededor de ella".

En referencia a las declaraciones del pasado domingo del lehendakari, Íñigo Urkullu, que le pidió a Sánchez "certezas" sobre sus planes ante la pandemia y que aborde un "trabajo más horizontal y cooperativo" con las comunidades autónomas, "basado en una comunicación fluida y anticipada a cualquier estrategia comunicativa", Esteban afirmó que la situación es "complicada para todos y para todas las instituciones", pero "hay que entender el momento", y "lo cierto es que hay momentos en los que se producen tensiones".

Por otra parte, la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, realizará mañana un llamamiento a que algunos miembros del Ejecutivo vasco, que su partido comparte con el PNV, "rebajen el tono de las críticas no justificadas a la actuación del Gobierno de España". Mendia analizará en una reunión de la ejecutiva permanente de los socialistas vascos, junto con los tres consejeros socialistas del Gobierno, la situación provocada por esta crisis.

Mendia cree necesaria la colaboración extrema, dar prioridad a una labor eficaz y eficiente, y no "el reproche de brocha gorda, reiterado, basado en interpretaciones que relacionan el estado de alarma con un 155 encubierto, que consideran un disparate la suspensión de las actividades económicas no esenciales, que tachan de especulación el plan para repartir mascarillas, acusando al Gobierno de España de obstaculizar el suministro o calificando de no admisible la situación creada por la gestión del presidente Sánchez".